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傅達仁推安樂死遭擋 批無人權無尊嚴

2017/02/09 22:48

傅達仁推動「安樂死」法案，今日收到回函，表示行政院以安寧療法替擋此案。（翻攝自傅達仁臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕84歲資深體育主播傅達仁因病痛纏身，去年向蔡英文總統投書「安樂死法案」，表示願做首位安樂死的人，引發社會熱烈關注，而今日他收到行政院回函，表示行政院仍以安寧療法，替檔他的推案，令他感到不滿，還有網友回應「咱們一起上街吧」。

傅達仁受病痛纏身，因此推動「安樂死」法案。（翻攝自傅達仁臉書）

高齡84歲的傅達仁飽受病痛折磨，開了8次刀，摘除膽囊，胃也切掉一半，連體重也掉了12公斤，因此推動「安樂死」法案，盼望讓病人走的有尊嚴，今日他收到行政院回函，讓他聯想到日前上吊自殺的資深演員高鳴，「高鳴之死，達仁之怨，83歳的高嗚台語演員，因老病痛苦不堪上吊身亡死的難看，因沒有法而沒有人權，沒有尊嚴」。

高齡84歲的傅達仁是資深體育主播。（翻攝自傅達仁臉書）

傅達仁認為「80以上、不治之疾、出於自願，不妨他人自由，可行善終權」，表示推動「安樂善終」法案是一舉數得的做法，而網友也認同他的想法，說「安樂法真的要靠你影響力大力去推動」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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