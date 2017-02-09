胡宇威開工放鞭炮 陳亞蘭吆喝越靠近越發

寶麗來今開工拜拜，陳亞蘭、胡宇威、藍鈞天、李佳豫、林秀君等藝人到場。（寶麗來提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕胡宇威等人所屬的經紀公司寶麗來國際，今天舉行開工團拜儀式，總經理陳秀卿帶領陳亞蘭、藍鈞天、李佳豫、林秀君、樂樂、媃媃等旗下藝人等起個大早參與，希望祈求雞年事業順利。

寶麗來今開工拜拜，李佳豫、林秀君、樂樂、媃媃、李宣榕、丁巧唯等藝人到場。（寶麗來提供） 寶麗來今開工拜拜，胡宇威、藍鈞天、黃泰安、林紹謙、張毅敏等藝人到場。（寶麗來提供）

調皮的胡宇威與黃泰安準備點鞭炮時，頓時玩心大起，作勢拿起鞭炮接近大家，讓女藝人紛紛緊張得四散，陳亞蘭則是大膽地接近鞭炮，吆喝大家靠近一點，「越靠近工作才會發發發！」

陳亞蘭整個過年都忙著「我是楊麗花」海選海選活動，第一場海選活動即將於2/11在台中大甲鎮瀾宮舉行，她表示：「希望能夠讓更多的人喜歡與了解歌仔戲，最重要的是希望順利找到歌仔戲接班人。」

寶麗來今開工拜拜，陳亞蘭、胡宇威、藍鈞天、李佳豫、林秀君等藝人到場。（寶麗來提供）

胡宇威開工團拜結束就要出發前往湖南參與元宵節直播節目，當天要挑戰「台語RAP」，為了這段的表演，他整個過年都在學習台語，究竟這個任務能不能順利挑戰成功？胡宇威笑答：「哇嘛莫宰樣！（台語我也不知道）」新戲《進擊吧！閃電》也將在今年上檔，唱片部分也如火如荼地籌備中，他說：「新歌合作的對象，是自己期待很久的，是誰就到時候給大家一個驚喜！」

寶麗來今開工拜拜，陳亞蘭、胡宇威、藍鈞天、李佳豫、林秀君等藝人到場。（寶麗來提供） 寶麗來今開工拜拜，陳亞蘭、李佳豫、林秀君等藝人到場，胡宇威與黃泰安準備點鞭炮時，眾人紛紛閃躲。（寶麗來提供）

今年人在上海過年的林若亞，這兩天因為11年前的新聞而受到許多關注，林若亞說：「十一年前的事件，再這麼多年之後，透過司法程序讓勞工稅法打破界線，希望之後相關配套能夠更加完善，同時也謝謝大家的關心。」

樂樂與媃媃即將於本周六（2/11）出發前往參加第67屆柏林影展，這是她們第一次出國參加大型典禮，心情既期待又緊張，兩人的媽媽在治裝上花費了不少的心思，樂樂說：「希望這次飛到柏林能夠拿獎回來，為台灣爭光！」

藍鈞天、王家梁、黃泰安、丁巧唯、林紹謙接下來即將參與網路劇的拍攝，李宣榕正在籌備新單曲，大家都期待2017年可以工作滿檔，同時忙得開心、忙得健康，事業生活都順利。