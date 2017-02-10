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踢走朴寶劍宋仲基！泡菜妹情人節最想約會的是「他」

2017/02/10 07:37

孔侑擊敗眾男星，被網友票選為「情人節最想約會男星」冠軍。（翻攝自網路）

〔記者陳立妍／綜合報導〕西洋情人節將至，南韓線上調查公司舉辦「情人節最想約會男星」票選，近期以新劇《燦爛的守護神》（前譯：《鬼怪》）人氣暴漲的孔侑，擊敗「傲嬌王世子」朴寶劍、「劉大尉」宋仲基，在2000名20歲至50歲的女性中，以高達20.0%的支持率奪冠，榮登「情人節最想約會男星」，第2至5名則為朴寶劍、宋仲基、李棟旭、姜東元。

朴寶劍勇奪「情人節最想約會男星」亞軍，也是前5名中唯一30歲以下的小鮮肉。（寶輝娛樂提供）

宋仲基去年以《太陽的後裔》風靡全亞洲，獲封「國民老公」。（翻攝自網路）

朴寶劍去年以《請回答1988》、《雲畫的月光》兩部夯劇竄紅，成為前5名上榜男星中，唯一30歲以下的小鮮肉，可見近期「熟男」魅力正夯。而李棟旭也因《燦爛的守護神》戲夯加持人氣，搶下「情人節最想約會男星」第4名，第5名則為資深花美男姜東元。此外，孔侑、李棟旭主演的《燦爛的守護神》預計暑假在台播出，該劇電視原聲帶現已在台數位發行，實體專輯已開放預購、24日在台發行。

李棟旭在《燦爛的守護神》飾演帥氣的陰間使者人氣急升，搶下「情人節最想約會男星」第4名。（翻攝自網路）

姜東元去年一連推出《王牌計中計》、《偷天對決》兩部賣座片，人氣依舊很夯。（翻攝自網路）

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