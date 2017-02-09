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T-ARA遭恐嚇前成員發聲了：真的忍受很多

2017/02/09 22:23

柳花英（左圖右）的姊姊柳孝英（左圖左）被爆曾傳訊息威脅李雅凜（右圖）。（合成圖，翻攝自OSEN、李雅凜Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「T-ARA」在如日中天時因為被爆出排擠後加入的成員花英，因此人氣大減，甚至不得不將重心移到中國。而近日花英上節目談到過去又哽咽稱「女生之間有可能發生這樣的事」，讓「T-ARA」以前的工作人員看不下去出面爆料，亮出花英的姊姊孝英曾傳訊息威脅「T-ARA」另一名成員雅凜的對話記錄，瞬間洗白「T-ARA」。而被威脅的當事人雅凜稍早也在Instagram發聲，打破沉默表示「我真的忍受了很多」。

「T-ARA」因為鬧出排擠風波人氣走下坡。（翻攝自OSEN）

孝英恐嚇雅凜的簡訊寫道：「等著我去《音樂銀行》揍妳，我會刮花妳的臉讓妳無法上節目，反正我不當歌手，她們也該挨揍才會清醒。」消息一出令人震驚，而雅凜今日在Instagram上發文，貼出一張她正在聽歌手朴孝信的《禮物》的截圖，並在文中寫道，過去她真的忍受了很多事情，不過她非常感謝公開簡訊截圖的人，還說希望可以跟對方見一面。此外，雅凜還為自己打氣「請加油吧，I'm ok.（我很好）」，令人相當心疼。

柳孝英威脅前「T-ARA」成員李雅凜的對話記錄被曝光。（翻攝自《首爾經濟》）

「T-ARA」2009年原本以6名成員出道，人氣逐漸火紅後便陸續加入花英、雅凜，怎料花英被爆遭到排擠而退出，隨後雅凜也離開甚至精神異常，導致「T-ARA」人氣急速下降，而本來要成為第9名成員的Dani也未加入，僅在之後出演了女團選秀節目《PRODUCE 101 》，最終「T-ARA」又回到最初的6人形式。

李雅凜Instagram全文。（合成圖，翻攝自李雅凜Instagram）

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