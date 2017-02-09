寇家瑞紙條傳情 陳敬宣築牆擋桃花

寇家瑞（右）、陳敬宣合作《讓愛飛揚》。（記者陳逸寬攝）

〔記者洪素津／專題報導〕寇家瑞和陳敬宣兩人合作中視、中天自製新戲《讓愛飛揚》，劇中飾演「敖翔」的寇家瑞和飾演「姚艾艾」的陳敬宣，在劇中有許多的感情對手戲。寇家瑞說：「劇中敖翔這個角色其實滿像我的，他有一種莫名的執著，個性也較冰冷慢熱。」這時陳敬宣在一旁大喊：「對啊！不管我如何示愛，他就是連一眼都不看我一眼。」

寇家瑞（左）、陳敬宣合作《讓愛飛揚》。（記者陳逸寬攝）

問及兩人在劇中是否有加入自己的戀愛經驗？寇家瑞表示劇中敖翔的沉穩內斂，缺乏安全感，和自己如出一轍。他還大方分享高中時的單純愛戀，打籃球的他身邊總是不缺一些迷妹，遞給他無數張紙條，有天他鼓起勇氣回覆了其中一張，但卻怕被拒絕而遲遲無法進入下一步，導致這段戀情無疾而終，讓他相當懊悔。他說因為個性使然，沒有把握的事他絕對不會去做，就算是告白也是一樣。

寇家瑞（左）、陳敬宣合作《讓愛飛揚》。（記者陳逸寬攝）

陳敬宣則是表示自己很佩服劇中姚艾艾為愛打死不退的精神，現實生活中的她在愛情裡是屬於被動的角色，不會主動去認識別人，因為很怕被拒絕，總是對外築起一面牆。但陳敬宣以模特兒出道，應該很多追求者吧？她笑著說：「沒有啦！我國高中長得不是那麼好看，出道後就以工作為主。」

寇家瑞《讓愛飛揚》。（記者陳逸寬攝）

打籃球出身的寇家瑞，趁著訪談的空檔也展現幾招籃球撩妹密技，帥氣的單腳側身投籃是一定要的，他笑著說：「我雖然不是耍帥類型，但是打籃球的帥勁態度一定要展現出來，如果又贏了，那真的是超帥。」

陳敬宣《讓愛飛揚》。（記者陳逸寬攝）