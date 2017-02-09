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遭李聖經出賣！ 南柱赫「迷弟臉」看NBA被轉播

2017/02/09 21:23

南柱赫（左圖、右圖紅圈處）赴美看NBA。（合成圖，翻攝自李聖經、南柱赫Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演員南柱赫因為演出《Who Are You─學校2015》、《步步驚心：麗》等夯劇累計了不少人氣，近期他和李聖經合作《舉重妖精金福珠》，更是一舉成為了觀眾心目中的「螢幕情侶」，近期南柱赫飛到美國看NBA，意外被好友李聖經出賣，亮出他在電視轉播畫面上出現的「迷弟臉」！

南柱赫（紅圈處）被好友李聖經捕捉到出現在電視轉播畫面上。（翻攝自李聖經Instagram）

李聖經近日於Instagram上傳了兩張NBA電視轉播的畫面，仔細一看，演員南柱赫竟然現身畫面中，雖然他穿著帽T相當低調，但由於坐在前排又沒有掩飾臉部，因此一下就被認出，而坐在他旁邊的還有他的經紀人，讓李聖經不禁調侃說他們「很容易找到」。

在李聖經PO出的照片中，南柱赫全神貫注盯著場上的比賽，瞬間化身成「小迷弟」，專心的臉部表情被讚超可愛。而事實上，南柱赫自己也在Instagram上狂發看NBA的照片和影片，甚至還近距離拍攝到勇士隊超級球星柯瑞（Stephen Curry）的背影，讓許多球迷好生羨慕。

南柱赫在Instagram上傳許多看NMA的影片和照片。（翻攝自南柱赫Instagram）

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