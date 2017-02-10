對軋「暗黑周幼婷」 波多野中空圍裙驚見一大坨詭異的...

波多野結衣（左）和西野翔在新片扮演機車的千金姊妹花。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「暗黑林志玲」波多野結衣在新片對軋有「暗黑周幼婷」之稱的西野翔！根據知名AV達人一劍浣春秋在網站《PLAY NO.1》撰文介紹，為了慶祝成立20週年，知名的凌辱片商Attackers特別邀來西野翔、波多野結衣、佳苗琉華及村上涼子等4名人氣AV女優，拍攝了一部豪華共演片，西野翔和波多野結衣在片中扮演機車的千金大小姐，被傭人強暴淪為性奴後，甚至還上演起蕾絲邊「活春宮」！

比較晚出道的波多野結衣在片中當姐姐，即將迎接出道13周年的西野翔則是妹妹，兩人除了和男優大玩「3P」，也有女女性愛的場面。不過，有網友發現，波多野結衣在片中性感中空穿著圍裙時，腋下卻擠出一團疑似副乳肥肉搶鏡，但由於線條太過詭異，也有網友揣測是片商修圖修過頭。而一劍浣春秋雖然在文中吐槽，「兩位女優都老了也胖了」，但也強調兩位資歷深厚的女優合體，加上凌辱劇情加持，依然讓這部片成為下個月最期待的作品之一，開心稱「光用想的就讓人興奮不已啊」。

波多野結衣（中）性感穿著中空圍裙，腋下的肥肉卻竄出搶鏡。（翻攝自網路）