張軒睿情人節很甜蜜 自爆曾告白被拒有陰影

張軒睿特地學做「蜜糖土司」，讓粉絲提前感受西洋情人節的浪漫氣氛。（記者胡舜翔攝）

〔記者吳志偉／專題報導〕下週二就是西洋情人節，張軒睿特地學做「蜜糖土司」，讓粉絲提前感受情人節的浪漫氣氛，只是自認「0廚藝」的他，過程中不免顯得手忙腳亂，尤其在擺盤時，更不時看見他因為失手而懊悔嘆氣，卻反而顯得可愛逗趣，他傻笑著說：「怎麼自己做的跟想的完全不同，我想我比較適合吃。」

張軒睿特地學做「蜜糖土司」，讓粉絲提前感受西洋情人節的浪漫氣氛。（記者胡舜翔攝）

張軒睿去年因演出偶像劇《狼王子》竄紅，今年又將接任三立影音平台Vidol首部自製旗艦威劇《我的未來男友》男主角，後勢看漲。面對西洋情人節即將到來，他卻自爆是個沒有情趣的男友，因為過去不管是情人節、耶誕節或是女友生日等「戀愛的重要節日」，從來都記不太起來，他說：「像是七夕或白色情人節我都不知道是何時。」

張軒睿特地學做「蜜糖土司」，讓粉絲提前感受西洋情人節的浪漫氣氛。（記者胡舜翔攝）

張軒睿透露過去有一任女友主動約他過情人節，兩人一碰面，對方立刻送上禮物，沒想到他卻當場傻住，因為自己根本不知道那天是情人節，更不用說連禮物都沒準備，他說：「後來吵了好幾天的架，我一直道歉還補送禮物，這件事才結束。」曾送過什麼禮物給女友？他笑著回答：「我有送過電暧器、音響還有圍巾，都是比較偏實用性的，以前也有寫過卡片。」

張軒睿特地學做「蜜糖土司」，讓粉絲提前感受西洋情人節的浪漫氣氛。（記者胡舜翔攝）

除此之外，張軒睿再爆自己曾經告白被拒，自此留下陰影。他回憶高一的時候，搭公車遇到喜歡的女生，於是主動要跟對方要聯絡方式，「透過即時通我每天拚命想話題，開頭一定先問她吃飽沒。」一直聊了2個禮拜左右，張軒睿才鼓起勇氣寫告白信送去對方班上，並刻意把信折成愛心的形狀，信中除了說明自己的心情，最後還寫下「希望不會造成妳的困擾」，他說：「結果回去之後，那個女生就用即時通回說『已經造成困擾』，然後就封鎖我了。」

張軒睿特地學做「蜜糖土司」，讓粉絲提前感受西洋情人節的浪漫氣氛。（記者胡舜翔攝）

張軒睿笑說自己面對女生很不會說話，當初與安心亞合作《狼王子》，兩人初次碰面時，因為面對面有點尷尬，於是他便把自己的個人資料，包括身高、體重等等全講一遍，張軒睿說：「她聽我說完後愣了一下，接著也把她的全部資料講了一遍；直到後來拍戲相處，我們才開始愈來愈有話聊。」

張軒睿特地學做「蜜糖土司」，讓粉絲提前感受西洋情人節的浪漫氣氛。（記者胡舜翔攝） 張軒睿特地學做「蜜糖土司」，讓粉絲提前感受西洋情人節的浪漫氣氛。（記者胡舜翔攝）

場地提供：Dazzling Cafe Pink