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（影音）趙又廷吻戲拍一半落跑 楊冪傻眼「有大蒜？」

2017/02/09 20:35

趙又廷（右）和楊冪（左）主演的《三生三世十里桃花》在中國人氣相當火。（翻攝自《三生三世十里桃花》微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由趙又廷和楊冪主演的電視劇《三生三世十里桃花》，在中國播出後人氣相當火紅，幾乎成為了粉絲茶餘飯後討論的話題。而在近日，網路上更是曝光的一段趙又廷和楊冪拍攝吻戲的幕後花絮，只不過就要親下去時，趙又廷竟然突然跑去刷牙，讓楊冪一個人留在原地直呼「我好尷尬」。

趙又廷（上圖左、下圖右）和楊冪（上圖右、下圖左）拍攝浪漫成親吻戲。（合成圖，截取自新浪視頻）

在近日曝光的影片中，趙又廷和楊冪正要上演成親吻戲，怎料拍到一半趙又廷卻突然離場，得知趙是去刷牙後，一個人被留在原地的楊冪顯得有些不知所措，由於她自己並沒有帶牙刷，因此她便開始碎唸：「是有大蒜嗎？」、「他說了他們電影演員都會刷牙呀？」、「拍ending（結尾）也沒刷啊！」

趙又廷（下圖左）拍戲到一半突然說要去刷牙。（合成圖，截取自新浪視頻）

趙又廷回來後，楊冪甚至直接問他說：「之前拍滾床單你有刷牙嗎？」還直言說「你這樣讓我太尷尬了」，直呼趙又廷自己跑去刷牙，那她就只能吃大蒜了，直率發言相當搞笑。不過，在趙又廷刷完牙後，兩人的吻戲馬上順利完成，甚至親到躺到床上，令人看了超害羞。

相關影片：（影片擷取自新浪視頻，如遭移除敬請見諒）

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