家家推薦「愛的五部曲」 被劈腿要聽這首

家家分享適合情人節聽的歌單。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕西洋情人節將至，「靈魂歌姬」家家推薦「愛的五部曲」，從「單身」、「曖昧」、「熱戀」、「受傷」到「分手」5個階段，都有適合的曲目。

家家推出個人第3張專輯《還是想念》，也應景分享「情人節歌單」，希望歌迷都可以在她的歌聲中找到感動與慰藉。

送給「單身」的人，家家選擇《愛人的自我修養》這首歌，她說：「在還沒有對象時，絕對不是要一厥不振。這首歌就是要告訴女孩要有正面態度，該是你的就是你的，還沒有時候的不要著急。」

「曖昧」階段，家家認為《家家酒》是一首很切題的歌曲，兩個人都各自處在試探的階段，感覺像是遊戲一樣，她說：「當然偶爾也可能會遇到把愛情當做『家家酒』的人。」但換個角度，家家也推薦《相愛無事》，她說：「如果遇到的是一個安逸的人，那就相愛無事啦。」

送給熱戀中的人，家家說：「當然是《I Love You Bon Bon》！」家家說：「戀愛中的人都是傻瓜，什麼都以對方為主，看到什麼都是他（她）。」

另外在感情中受傷時，家家以「被劈腿」為例，選擇《看透》這首歌給與慰藉，家家認為，劈腿的人常常以為神不知鬼不覺，卻早已被人看破手腳，若自己遇到這種情形，家家說：「我會馬上揭穿他，會直接問『其實我早就知道你在幹麻，你要不要老實說？』我的個性是會撕破臉的。」

家家把新專輯的同名歌曲《還是想念》送給分手後療傷的人們，家家說：「每個人談戀愛的時候，一定是最美好。如果真的分開了，就想念當時那個最美好的自己。」