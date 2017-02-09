和鍾承翰成人式遭遇 曾沛慈：心臟受不了

陳艾熙設局讓鍾承翰跟她一起睡。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕曾沛慈和鍾承翰在TVBS《在一起，就好》中愛得甜蜜、互動閃瞎眾人，不過鍾承翰卻和陳艾熙解扣脫衣同床，還讓正宮曾沛慈撞見，讓曾沛慈嚇得說：「這齣戲不僅有成人式接吻，還有成人式的遭遇，心臟會承受不住」。

鍾承翰和陳艾熙解扣脫衣同床，讓正宮曾沛慈撞見。（TVBS提供）

劇中陳艾熙因介入男女主角戀情被觀眾視為眼中釘，這次有機會跟｢男神｣躺同一張床，她開玩笑說：｢既然得不到他的心，就讓我得到他的人吧！｣等待開拍的過程中鍾承翰忍不住說：｢我好喜歡這場戲，沒台詞又可以光明正大在床上睡覺。｣還對曾沛慈和陳艾熙大喊：｢妳們多NG幾次沒關係｣。

男女主角鍾承翰和曾沛慈因為上一代的恩怨感情生變，前幾集散發的粉紅泡泡一夕消失，而劇中大膽表明喜歡鍾承翰的陳艾熙便把握機會｢趁虛而入｣，藉著鍾承翰酒醉，不僅跟他同床共枕，還讓曾沛慈意外目睹整個尷尬場面。陳艾熙以往的戲劇角色個性都很強烈，曾經詮釋過｢大姐頭｣角色，和劇中的阿菁有極大反差，陳艾熙笑說：｢以往拍戲都是我去逮別人做壞事，這一次終於換我被抓了。｣ 陳艾熙（右）有機會跟｢男神｣躺同一張床，她笑說：｢就讓我得到他的人吧！｣。（TVBS提供） 鍾承翰脫衣拍戲露出健美身材。（TVBS提供）