限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

和鍾承翰成人式遭遇 曾沛慈：心臟受不了

2017/02/09 19:23

陳艾熙設局讓鍾承翰跟她一起睡。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕曾沛慈和鍾承翰在TVBS《在一起，就好》中愛得甜蜜、互動閃瞎眾人，不過鍾承翰卻和陳艾熙解扣脫衣同床，還讓正宮曾沛慈撞見，讓曾沛慈嚇得說：「這齣戲不僅有成人式接吻，還有成人式的遭遇，心臟會承受不住」。

鍾承翰和陳艾熙解扣脫衣同床，讓正宮曾沛慈撞見。（TVBS提供）

劇中陳艾熙因介入男女主角戀情被觀眾視為眼中釘，這次有機會跟｢男神｣躺同一張床，她開玩笑說：｢既然得不到他的心，就讓我得到他的人吧！｣等待開拍的過程中鍾承翰忍不住說：｢我好喜歡這場戲，沒台詞又可以光明正大在床上睡覺。｣還對曾沛慈和陳艾熙大喊：｢妳們多NG幾次沒關係｣。

男女主角鍾承翰和曾沛慈因為上一代的恩怨感情生變，前幾集散發的粉紅泡泡一夕消失，而劇中大膽表明喜歡鍾承翰的陳艾熙便把握機會｢趁虛而入｣，藉著鍾承翰酒醉，不僅跟他同床共枕，還讓曾沛慈意外目睹整個尷尬場面。陳艾熙以往的戲劇角色個性都很強烈，曾經詮釋過｢大姐頭｣角色，和劇中的阿菁有極大反差，陳艾熙笑說：｢以往拍戲都是我去逮別人做壞事，這一次終於換我被抓了。｣陳艾熙（右）有機會跟｢男神｣躺同一張床，她笑說：｢就讓我得到他的人吧！｣。（TVBS提供）鍾承翰脫衣拍戲露出健美身材。（TVBS提供）

相關新聞

推薦新聞
（圖多）五官激似！爆乳版子瑜登PTT表特 （圖多）五官激似！爆乳版子瑜登PTT表特
2017/02/09 14:31
窩藏台女星3天3夜 馮紹峰疑有新戀情 窩藏台女星3天3夜 馮紹峰疑有新戀情
2017/02/09 11:30
唐立淇已成絕響 更名唐綺陽自揭原因 唐立淇已成絕響 更名唐綺陽自揭原因
2017/02/09 15:35
邀酋長作客卻耍人！貝克漢鏡頭前後差很大 邀酋長作客卻耍人！貝克漢鏡頭前後差很大
2017/02/09 13:40
海倫清桃前夫撇綠帽 諷秀蘭瑪雅男友「胖又不夠富」 海倫清桃前夫撇綠帽 諷秀蘭瑪雅男友「胖又不夠富」
2017/02/09 18:52
激凸E奶照遭色情業者盜圖攬客 辣模糗被嫌價碼太高 激凸E奶照遭色情業者盜圖攬客 辣模糗被嫌價碼太高
2017/02/09 17:47
王心凌節目玩遊戲 山根異常搶眼 王心凌節目玩遊戲 山根異常搶眼
2017/02/09 12:42
半百女星息影前 豁出去大玩「人獸交」 半百女星息影前 豁出去大玩「人獸交」
2017/02/09 17:21
（影音）蔡琴：我是婚姻黑名單！ 心死永不再嫁人 （影音）蔡琴：我是婚姻黑名單！ 心死永不再嫁人
2017/02/09 15:33
林青霞平易近人請吃飯 劉家昌激讚：真正巨星 林青霞平易近人請吃飯 劉家昌激讚：真正巨星
2017/02/09 15:08
張菲嫩媳自曝 結婚4年「終於自己煮飯」 張菲嫩媳自曝 結婚4年「終於自己煮飯」
2017/02/09 16:03
經濟危機？陸元琪繳完兒女學費喊心痛 經濟危機？陸元琪繳完兒女學費喊心痛
2017/02/09 16:15
女團霸凌舊聞扯案外案 前成員親姊恐嚇「刮花你的臉」 女團霸凌舊聞扯案外案 前成員親姊恐嚇「刮花你的臉」
2017/02/09 14:37
林若亞抗稅成功 吳宗憲：她是我們的英雄！ 林若亞抗稅成功 吳宗憲：她是我們的英雄！
2017/02/09 16:44
不爽性事被公開 美國隊長戀情9個月玩完 不爽性事被公開 美國隊長戀情9個月玩完
2017/02/09 14:23
星座大師臉書更名 唐立淇改為唐綺陽 星座大師臉書更名 唐立淇改為唐綺陽
2017/02/09 13:41
袁詠儀結婚16周年 性感女神意外成亮點 袁詠儀結婚16周年 性感女神意外成亮點
2017/02/09 11:35
郭富城網紅女友暗示有孕？鄉民歪樓 郭富城網紅女友暗示有孕？鄉民歪樓
2017/02/09 12:17
鬼鬼揭鏟肉9公斤背後辛酸 減肥餐竟然只吃這4樣 鬼鬼揭鏟肉9公斤背後辛酸 減肥餐竟然只吃這4樣
2017/02/09 16:56
陪昆凌返澳探親 周董貼心舉動「天王淪助理」 陪昆凌返澳探親 周董貼心舉動「天王淪助理」
2017/02/09 15:59
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.