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台韓地標結盟 韓劇無敵夜景get！

2017/02/09 18:43

台北101與樂天首爾天空LOTTE WORLD SEOUL SKY結盟，推動2017台韓友好觀光年，首波將於對方的國慶日提供該國旅客9折購票優惠 。（台北101提供）

〔記者凃盈如／台北報導〕繼2013年起，台北101陸續與日本晴空塔、東武世界廣場合作後，今年更進一步，與南韓第一高樓，同時也是樂天集團旗下的首爾天空LOTTE WORLD SEOUL SKY結盟，並於今天舉行簽約記者會，宣告雙塔自4月起，將連手舉辦一連串促進台韓觀光活動。

台北101董事長周德宇表示，2016年南韓赴台遊客數達88萬人，年成長率35%，去年台灣人赴韓觀光也有83萬人。2016年，南韓觀光客前來台北101觀景台的人數比前年成長將近4成，躍升為外籍遊客中的第2大族群。

朴東基董事長（左）見到芒果冰和台北101觀景台吉祥物Damper Baby十分開心。（台北101提供）

簽約儀式上，周德宇董事提到自己最愛的韓劇《Signal》，讓他沈浸於種種跨越時空的情景，他現在最期待在4月3日首爾天空開幕後，站上其117樓觀景台，眺望南韓美景；朴東基董事長則透露，5年前和家人遊台，對台北101觀景台的景色以及於5樓販售的芒果冰念念不忘，沒想到台北101觀景台同仁立刻為他準備了芒果冰，他驚喜之餘直接在現場大啖這道地台灣美食。

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