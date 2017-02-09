限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

海倫清桃前夫撇綠帽 諷秀蘭瑪雅男友「胖又不夠富」

2017/02/09 18:52

海倫清桃被爆懷孕。（翻攝自海倫清桃臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕越南籍藝人「桃子」海倫清桃被揭露身世、學歷造假後，又和秘婚18年的老公戴發奎離婚。恢復單身的桃子，近日遭爆曾在獅子會聚會中自曝懷孕，對象傳是台語歌手秀蘭瑪雅交往中的富二代張忠孝。對此，戴發奎今日竟語出驚人認為張忠孝「沒很多錢又胖」，桃子不可能看上他！

海倫清桃（右）控前夫戴發奎（左）陽痿，卻爆出懷孕傳聞，「精主」引人臆測。（資料照，記者陳逸寬攝）

根據《ETtoday》報導，戴發奎聽聞前妻疑似搭上張忠孝還懷孕，斬釘截鐵表示「不可能」，還透露他和桃子在越南時就遇過很多有錢人，直呼張忠孝「沒有很多錢，而且長得很胖」，桃子不可能看上他，甚至為前妻護航，質疑是獅子會的女性嫉妒桃子才想汙衊她，工具人語錄又＋1。

秀蘭瑪雅男友張忠孝疑和海倫清桃過從甚密。（翻攝自秀蘭瑪雅臉書）

至於桃子被爆曾和張忠孝拿金項鍊換2萬塊一事，戴發奎認為以桃子強硬的個性，不可能會有這種事。且目前仍愛著桃子的戴，雖然因手機、臉書密碼等都已經換掉，和前妻失去聯絡，但誇下海口說要是桃子跟她要錢，他絕對想辦法生出100萬來，還說自己3月打算引進越南河粉，若是桃子願意希望能夠找她來站台。

相關新聞

推薦新聞
（圖多）五官激似！爆乳版子瑜登PTT表特 （圖多）五官激似！爆乳版子瑜登PTT表特
2017/02/09 14:31
TWICE進軍日本攻占澀谷109大樓 子瑜位置最吸睛 TWICE進軍日本攻占澀谷109大樓 子瑜位置最吸睛
2017/02/09 12:54
邀酋長作客卻耍人！貝克漢鏡頭前後差很大 邀酋長作客卻耍人！貝克漢鏡頭前後差很大
2017/02/09 13:40
王陽明整片刺青太搶眼 海邊放閃網友虧 王陽明整片刺青太搶眼 海邊放閃網友虧
2017/02/09 10:32
入伍前的最後一晚 T.O.P與她共度 入伍前的最後一晚 T.O.P與她共度
2017/02/09 11:21
海倫清桃被冷凍？ 經紀公司這樣說 海倫清桃被冷凍？ 經紀公司這樣說
2017/02/09 09:55
（影音）蔡琴：我是婚姻黑名單！ 心死永不再嫁人 （影音）蔡琴：我是婚姻黑名單！ 心死永不再嫁人
2017/02/09 15:33
半百女星息影前 豁出去大玩「人獸交」 半百女星息影前 豁出去大玩「人獸交」
2017/02/09 17:21
為台爭光！19歲小清新正妹拚亞洲超模 為台爭光！19歲小清新正妹拚亞洲超模
2017/02/09 14:16
林青霞平易近人請吃飯 劉家昌激讚：真正巨星 林青霞平易近人請吃飯 劉家昌激讚：真正巨星
2017/02/09 15:08
海倫清桃前夫撇綠帽 諷秀蘭瑪雅男友「胖又不夠富」 海倫清桃前夫撇綠帽 諷秀蘭瑪雅男友「胖又不夠富」
2017/02/09 18:52
8點檔男星當過歌手 口水歌飄戀愛fu 8點檔男星當過歌手 口水歌飄戀愛fu
2017/02/09 13:21
裸體跳繩還不夠 正妹女團這樣甩15公斤 裸體跳繩還不夠 正妹女團這樣甩15公斤
2017/02/09 13:52
張菲嫩媳自曝 結婚4年「終於自己煮飯」 張菲嫩媳自曝 結婚4年「終於自己煮飯」
2017/02/09 16:03
瑪丹娜喜迎雙胞胎女兒 PO牽手照曬天倫 瑪丹娜喜迎雙胞胎女兒 PO牽手照曬天倫
2017/02/09 11:16
女團霸凌舊聞扯案外案 前成員親姊恐嚇「刮花你的臉」 女團霸凌舊聞扯案外案 前成員親姊恐嚇「刮花你的臉」
2017/02/09 14:37
不爽性事被公開 美國隊長戀情9個月玩完 不爽性事被公開 美國隊長戀情9個月玩完
2017/02/09 14:23
星座大師臉書更名 唐立淇改為唐綺陽 星座大師臉書更名 唐立淇改為唐綺陽
2017/02/09 13:41
男星裸露股溝大肌肌 網友好奇「誰拍的」？ 男星裸露股溝大肌肌 網友好奇「誰拍的」？
2017/02/09 09:49
經濟危機？陸元琪繳完兒女學費喊心痛 經濟危機？陸元琪繳完兒女學費喊心痛
2017/02/09 16:15
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.