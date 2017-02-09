海倫清桃前夫撇綠帽 諷秀蘭瑪雅男友「胖又不夠富」

海倫清桃被爆懷孕。（翻攝自海倫清桃臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕越南籍藝人「桃子」海倫清桃被揭露身世、學歷造假後，又和秘婚18年的老公戴發奎離婚。恢復單身的桃子，近日遭爆曾在獅子會聚會中自曝懷孕，對象傳是台語歌手秀蘭瑪雅交往中的富二代張忠孝。對此，戴發奎今日竟語出驚人認為張忠孝「沒很多錢又胖」，桃子不可能看上他！

海倫清桃（右）控前夫戴發奎（左）陽痿，卻爆出懷孕傳聞，「精主」引人臆測。（資料照，記者陳逸寬攝）

根據《ETtoday》報導，戴發奎聽聞前妻疑似搭上張忠孝還懷孕，斬釘截鐵表示「不可能」，還透露他和桃子在越南時就遇過很多有錢人，直呼張忠孝「沒有很多錢，而且長得很胖」，桃子不可能看上他，甚至為前妻護航，質疑是獅子會的女性嫉妒桃子才想汙衊她，工具人語錄又＋1。

秀蘭瑪雅男友張忠孝疑和海倫清桃過從甚密。（翻攝自秀蘭瑪雅臉書）

至於桃子被爆曾和張忠孝拿金項鍊換2萬塊一事，戴發奎認為以桃子強硬的個性，不可能會有這種事。且目前仍愛著桃子的戴，雖然因手機、臉書密碼等都已經換掉，和前妻失去聯絡，但誇下海口說要是桃子跟她要錢，他絕對想辦法生出100萬來，還說自己3月打算引進越南河粉，若是桃子願意希望能夠找她來站台。