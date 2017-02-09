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徐若瑄「聆聽」搞定兩女兒 林心如為霍建華不再任性

2017/02/09 17:54

當媽媽雖然辛苦，但這些美麗的人母都覺得很幸福。（《VOGUE》雜誌提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕當年的女神們紛紛成家生子，升格為人母。對林心如、徐若瑄、侯佩岑來說，晉身人母不代表告別女神，反而邁向更幸福的人生之路。

林心如（右）懷孕時，徐若瑄（左）一直鼓勵她要跟肚裡的孩子講話。（《VOGUE》雜誌提供）

當年的「鋼鐵V」經過一番努力，好不容易喜獲麟兒，讓她變成一個耳聰目明的媽媽，進行《Vogue》拍攝工作時，只要一聽到兒子Dalton的聲音，就會飛奔過去又親又抱。對徐若瑄來說這是「鋼鐵V變鋼鐵媽」。由於不願錯過Dalton成長每個瞬間，徐若瑄比婚前更忙，不但照顧兒子Dalton一定事必躬親，還陪伴聆聽2個女兒的需要，同時還要打理老公跟家裡大小事，不過她說她過得「很幸福」。

林心如升格當媽不緊張，拒和好姊妹大聊媽媽經。（《VOGUE》雜誌提供）

生了小公主的林心如覺得自己不是未雨綢繆的那種人，所以對於孩子，她採取自由的教養方式。林心如說結了婚之後心變得比較穩定。她自己感到婚後好像變得不再任性，反而更享受和老公霍建華「平凡的幸福感」。

如果不是因為性格中還有那種能夠轉換情緒的無厘頭，侯佩岑應該會被自己的緊張給整死吧。（《VOGUE》雜誌提供）

侯佩岑則屬於緊張型媽咪，她覺得對於孩子，做媽媽的人總是永遠掛心、緊張、焦慮，侯佩岑期望未來自己能當個「懂得放手」的媽媽，她說：「孩子必須要用自己的模式，自己的速度，用他自己的認知去認識這個世界，大人不應該用自己的想法，剝奪了孩子的這份權力。」

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