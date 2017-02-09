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「我來自台灣」 莫莉同場Jessica、女神卡卡等巨星看秀

2017/02/09 18:31

莫莉（左一、右二）因為看秀遇到韓流巨星Jessica（左二）和朴敘俊（右一）。（合成圖，翻攝自莫莉臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星莫莉從《大學生了沒》出道，對於時尚頗有敏感度的她，除了時常在臉書跟粉絲分享穿搭，她自己也時常接觸時尚流行資訊。而近日，莫莉受邀前往洛杉磯看秀，不僅見到自己的超模偶像，還同場一群巨星看秀，讓她直呼「太扯」。

名模奚夢瑤（右二）和知名部落客Aimee Song（左二）也與莫莉（左一、右一）合照。（合成圖，翻攝自莫莉臉書）

莫莉今日在臉書透露，她半年前曾在台主持「Tommy x Gigi秋冬聯名系列」的活動，那時身為吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）粉絲的她，就已經非常開心，沒想到日前她又受邀參加「Tommy x Gigi春夏聯名系列Fashion Show」，看到吉吉本人在她面前活蹦亂跳，讓她興奮表示：「親眼看到她本人的瞬間我覺得自己一度要暈倒！」

莫莉（左二）不僅和「牙齦男模」Lucky（左一）合照，還親眼目睹女神卡卡（右一）。（合成圖，翻攝自莫莉臉書）

除了看到吉吉，莫莉還親眼看見吉吉的妹妹貝拉哈蒂德（Bella Hadid）以及國際巨星女神卡卡（Lady Gaga），甚至與韓流明星Jessica、朴敘俊、中國超模奚夢瑤、洛杉磯的知名華裔部落客Aimee Song以及美國小鮮肉男模Lucky Blue Smith合照。

莫莉見到偶像吉吉哈蒂德（左）和貝拉哈蒂德（右）。（合成圖，翻攝自莫莉臉書）

不過，莫莉透露，其實最讓她開心與感動的，「是我可以有機會跟大家介紹說我來自台灣」，更感嘆說自己何德何能，能夠與一票巨星出現在秀場。其實相比起來莫莉雖然知名度不高，但氣場卻非常強，甚至有粉絲誇讚她站在Jessica的身邊私毫不遜色，完全沒有被比下去。

莫莉（前排左一）和眾多巨星一同看秀。（翻攝自莫莉臉書）

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