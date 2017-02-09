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黃子佼參觀臺北燈節 直呼光雕作品太強大

2017/02/09 17:06

黃子佼參觀臺北燈節，現場與「刺青客」自拍。（臺北市政府觀傳局提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕黃子佼昨晚悄悄現身西門町，他在臺北燈節的光雕、主展演區、與中華路沿線的大型花車等燈區留下足跡，對藝術一直非常關注的他，對於今年的臺北燈節豎起大拇指按讚，他表示，今年跟過去印象中的燈節不太一樣，城市參與和文化創意，真的要像這樣大規模的來做，擺脫只要「小確幸」的想法，才會有意義。

黃子佼與臺北燈節主展演區視覺製作人合照。（臺北市政府觀傳局提供）

黃子佼私下對藝術有很大的興趣與涉獵，幾年前在一場大型的跨域藝術活動中，因為共同工作的關係，認識這次臺北燈節光雕區的策展藝術家陳怡潔，也在幾場大型活動中的合作中，和這次主展演區視覺展演製作人馮建彰不少交流機會，這次黃子佼就跟兩位藝術家約好，一定要找個時間到現場看看。

黃子佼昨晚先在北門下車，混在人群中看北門「西城派對」光雕秀，拿著手中的手機捕捉光雕的畫面，甚至與北門自拍；接著由陳怡潔陪同，沿著延平南路慢慢步行到中山堂，看「西城大戲院」光雕秀，陳怡潔跟他說明只用兩台大型投影機，就能投影在中山堂這正面有3個層次的建物上，令黃子佼露出不可思議的驚訝表情，直呼這兩個光雕作品實在太強大了！

黃子佼與臺北燈節光雕藝術家陳怡潔討論投影的技術問題。（臺北市政府觀傳局提供）

途經燈節蛋白區入口意象作品「隨雞而動」、中華路上大型花車「刺青客」、「日珥雞」等作品，黃子佼都忍不住停下來拍照、自拍。在主展演區，製作人馮建彰親自陪他看了一場主燈秀，並向他說明「街頭劇場」的概念。

黃子佼說：「我小時候就常到西門町、萬年這些地方逛，那是一種很難抹去的『回憶』，所以我對這裡很有感覺，今年燈節以這樣的方式來到西門町，我覺得很有意思；雖然現在大家往東區跑比較多，但其實西門町仍然是年輕人喜歡來，人潮依舊很多的地方，我其實還是常常會自己開車過來，因為西門町有很多東區沒有的潮牌，還是會吸引我來逛逛買買，或吸收一下潮流的走向。」

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