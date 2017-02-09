不讓洪曉蕾專美於前？ 王世均攜「乾妹妹」回豪宅

洪曉蕾（左）和王世均（右）被稱為「驚世夫妻」。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「驚世夫妻」王世均和洪曉蕾結婚以來，王多次爆出偷吃，去年兩人終於證實和平離婚。而日前，洪曉蕾才透露自己的確有追求者，王世均似乎不想讓前妻專美於前，近日也帶著曾同遊澎湖、傳聞有幫他生小孩的「乾妹妹」回豪宅吃麻辣鍋！

洪曉蕾（左）和王世均（右）結婚期間多次傳出婚變。（資料照，記者趙世勳攝）

根據《蘋果日報》報導，昨日晚間，王世均的坐車被目擊現身東區，不過從駕駛座上下車的並不是王本人，而是和王曾經共遊澎湖的乾妹妹，兩人相見後，王世均便載著乾妹妹驅車前往麻辣鍋店外帶，再一路駛回仁愛路被法拍的豪宅，到了大半夜乾妹妹都為離開，王似乎已經和妹妹同居。不過，王世均對於此事沒有作出回應。

洪曉蕾身材火辣，即使年過40依然追求者眾。（合成圖，翻攝自洪曉蕾臉書）

對於前夫又吃回頭草，洪曉蕾倒是豁達表示「現在就是各過各的」，也透露自己身邊雖然有追求者，但之前太容易相信別人、性格太浪漫，因此這次不會那麼快投入感情，也會請信任的長輩幫忙把關，現階段生活以工作和家庭為主，並坦承自己對感情其實有些害怕。