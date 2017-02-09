林若亞抗稅成功 吳宗憲：她是我們的英雄！

潘若迪的有氧工作室開幕，吳宗憲、沈玉琳等圈內好友特地站台。（艾迪昇提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕潘若迪斥資數百萬，打造百坪屬於自己的有氧工作室，今天工作室正式開幕，包括吳宗憲、沈玉琳、蔣偉文、梁赫群、連靜雯等10多位圈內藝人好友都到場力挺，並跟著潘若迪一起又唱又跳。

潘若迪的有氧工作室開幕，圈內好友吳宗憲特地站台。（艾迪昇提供） 潘若迪的有氧工作室開幕，圈內好友吳宗憲特地站台。（艾迪昇提供）

活動現場吳宗憲特別送上水果籃，裡面裝有香蕉、鳳梨、橘子、蘋果，他表示：「4種水果用台語說，代表了『招（香蕉）來（鳳梨）甘（橘子）果（蘋果）』，祝福潘老師生意興隆。」他還自嘲自己可能跳不太起來，但身材算不錯，自己在家照鏡子都要欣賞一番。」潘若迪則回讚吳宗憲體態好，出外景都跟大家一起玩得很瘋，非常厲害。

昨傳出林若亞「抗稅」釋憲成功，之前被法務部列為欠稅大戶的吳宗憲，今天在現場直呼：「林若亞現在是我們藝能界的英雄！」認為藝人都只是賺錢的小咖，政府應該要去查大咖，他說：「不說不知道，一說才知道她（林若亞）1年只賺30萬。」

潘若迪的有氧工作室開幕，吳宗憲、沈玉琳等圈內好友特地站台。（艾迪昇提供） 潘若迪的有氧工作室開幕，吳宗憲、沈玉琳等圈內好友特地站台。（艾迪昇提供）