李易峰這個貼心動作 讓大批網友暴動「太羨慕了」

李易峰（右四）與粉絲合照，貼心微蹲拉近與大家的距離。（翻攝自熊熊＿Kuma微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星李易峰因演出「古劍奇譚」、「國色生香」、「盜墓筆記」等多部知名戲劇而竄紅，因其帥氣陽光的外型而被封為「國民校草」，日前李易峰來台拍攝廣告，高人氣的他引來不少粉絲合照，身高180的他為了更貼近粉絲，竟微蹲與粉絲合照，貼心舉動讓其他網友大呼「太羨慕了」！

李易峰PO出開工照，有精神的模樣讓粉絲放了心。（翻攝自李易峰微博）

有網友在微博貼出李易峰在台灣與粉絲大合照的照片，照片中可看出身材高挑的李易峰屈膝微蹲，拉近與大家的距離，這個貼心舉動被大讚「暖男」，有網友羨慕的說「感覺人生就這樣圓滿了」，也有人搞笑的說「花心的傢伙，本宮才不稀罕跟你合照」。

「國民校草」李易峰外型俊俏，優秀演技深受粉絲喜愛。（翻攝自李易峰微博）

先前李易峰被中國網友傳出吸毒，雖多次澄清，但吸毒傳聞依舊如影隨形，讓他不禁怒斥造謠者沒有公德心，讓粉絲心疼偶像被抹黑，近日李易峰PO出開工照，充滿元氣的樣子看來是已走出吸毒疑雲的陰霾。

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