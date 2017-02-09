拐拐挺D奶扮「梅杜莎」 頭上爬滿蛇超嚇人

拐拐春酒打扮成梅杜莎超搶眼。（合成圖，翻攝自拐拐Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「宅男女神」拐拐（許萌希）有著混血外型和超犯規姣好身材，曾和周湯豪傳出戀情的她，出道以來備受關注，即使女神一代換一代，她的地位仍屹立不搖，近日她為了公司春酒，花費心力打扮成「梅杜莎」，頭上的蛇逼真程度讓人看了好吃驚。

拐拐花了三小時打造希臘女妖妝容。（翻攝自拐拐Instagram）

拐拐今天在Instagram分享參加春酒美照，只見她穿著蛇紋緊身洋裝、臉上帶紫紅色煙燻妝，頭頂又爬滿了蛇，不禁讓人聯想到希臘神話中的梅杜莎，逼真程度讓不少粉絲看傻了眼，「啊！我被石化了」、「太像了吧妳好強」，拐拐也解釋，這個造型整整花了她三小時才打造完成。

另外，就連Twinko前團員斯亞（糖果）也參與其中，她將自己打扮成奧黛麗赫本，成熟風格完美駕馭，而知名部落客崔咪則在頭上戴畫框，一看就知道是蒙娜麗莎，就連她自己看到成品後也忍不住笑虧：「今天春酒仿妝蒙娜麗莎，快被自己笑死。」不少網友看了也大讚她超有才華！

拐拐除了頭髮，就連身上也纏了一條假蛇。（翻攝自拐拐Instagram）

斯亞打扮成奧黛麗赫本。（翻攝自斯亞Instagram）

知名部落客崔咪的蒙娜麗莎引來粉絲驚呼。（翻攝自崔咪Instagram）