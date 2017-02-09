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陪昆凌返澳探親 周董貼心舉動「天王淪助理」

2017/02/09 15:59

周杰倫（左）與昆凌（右）婚後幸福，育有一女「小周周」。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕周杰倫升格為人父後，個性變得比從前沉穩、溫柔，新好丈夫、新好爸爸的形象深植人心，近日陪愛妻昆凌返鄉探親，被網友捕捉到周董放下身段推行李，不少人笑虧「從天王淪為助理」！

周杰倫（右）飛抵澳洲後，昆凌的爺爺（左）特別前來接機。（翻攝自微博）

周杰倫8日陪昆凌回家鄉澳洲探親，抵達機場後，昆凌的爺爺特別前來接機，平時出國工作有助理幫忙推行李的周杰倫，這次在長輩面前一展孝心，當起挑夫，認份推著堆滿行李的推車，難得的畫面，也讓該名目擊粉絲笑說：「第一次看到杰倫推行李，整（怎）麼覺得那麼可愛！」、「哎唷！還真的很少見到他推行李～」

周杰倫推行李的畫面，被笑虧「從天王淪為助理！」（翻攝自微博）

目前澳洲正值夏天，周杰倫也被拍到穿著短褲、夾腳拖鞋，與昆凌愜意地逛街，眾人推測夫妻倆在探親之餘，也打算順便在澳洲度過西洋情人節。

周杰倫（右）穿著短褲及夾腳拖鞋，與愛妻昆凌逛街。（翻攝自微博）

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