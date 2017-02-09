女星落淚獻舞 希望天上爸爸可以看見

高欣欣在節目上和孫綻和曾智希，同台較勁。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕藝人高欣欣日前錄製民視《舞力全開》，她這次特別將對父母的思念融入倫巴舞，精湛的表現感動全場，連評審老師李佩玲、KIMIKO看完後都落淚表示「我到現在還在感動」。

孫綻以往都是挑戰快節奏的舞科，這次挑戰倫巴卻感到礙手礙腳，甚至想放棄中止練習。（民視提供）

高欣欣前幾次的比賽分數都不盡理想，讓她灰心喪志，也一度想棄權退出，部過高欣欣在第三支舞蹈找到支持她跳下去的動力，那就是對「父母親的思念」。高欣欣感慨的表示由於父母去世得早，從來沒有機會看過她跳舞，故將對父母的想念融入倫巴舞中，演出中高欣欣的倫巴舞依舊十分令人動容，就連評審老師看了都一把鼻涕一把眼淚。

評審李佩玲也稱讚高欣欣大有進步，「對我來說真心最動人」、「我到現在還在感動」，也讓高欣欣哭著表示「一切都值得了」、「希望父母在天上有看到」。

高欣欣將對父母的想念融入倫巴舞中，演出中的倫巴舞十分令人動容。（民視提供） 曾智希展現女生的本能，善用身體優勢，讓現場男士看了更是害羞不已。（民視提供）

本週和高欣欣同台較勁的還有孫綻和曾智希，孫綻強調以往都是挑戰快節奏的舞科，這次挑戰倫巴卻感到礙手礙腳，而且耗費的體力不亞於前兩支舞蹈，甚至一度想放棄中止練習。而曾智希近一步表示展現女生的本能，善用身體優勢，在舞台上賣弄性感，準備讓評審驚艷萬分，她更把性感舞姿與國標舞做結合，讓現場男士看了更是害羞不已。