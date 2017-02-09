不滿公司擋戲路 神話弟子續約破局爆退團

L.Joe驚爆退團。（翻攝自OSEN）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓的偶像男團「TEEN TOP」2010年出道，由最長壽天團「神話」成員Andy親自栽培，這幾年在演藝圈累積了不少粉絲，更是著名的「刀群舞」組合。不過，今日成員L.Joe卻驚爆獨自不續約，「TEEN TOP」6人變5人！

「TEEN TOP」2010年出道，人氣不俗。（翻攝自「TEEN TOP」臉書）

「TEEN TOP」的合約在明年1月就到期，其餘5名成員全都已經在去年12月續約，唯獨L.Joe因為想要獨自活動而在去年10月就提出終止合約。有消息指出，L.Joe不滿公司過去幫他接戲劇時故意抬高價格，結果導致他無戲可演，才與公司出現裂縫。

今年初播出的「MBC偶像明星運動會」L.Joe並未參加。（擷取自YouTube）

而事實上，在今年初播出的「MBC偶像明星運動會」中，「TEEN TOP」參加了「男子團體體操」的項目，L.Joe卻唯獨沒有上場甚至沒有出現在錄影現場，不過由於當時每組都是5人參賽，因此沒有引起太大的懷疑。然而，今日L.Joe的Instagram帳號突然「去TEEN TOP化」，僅留下寵物和家人的照片，如今又傳出退團，令不少粉絲都相當傷心。

