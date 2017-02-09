經濟危機？陸元琪繳完兒女學費喊心痛

陸元琪昨至郵局繳完兒女學費，描述自己的心彷彿在淌血。（翻攝自陸元琪臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小胖老師」袁惟仁去年11月與結縭14年的妻子陸元琪簽字離婚，一對兒女的監護權歸陸元琪所有，她一肩扛起照顧兒女的責任，也時常在臉書上分享近況，堅強的模樣讓網友心疼，昨日她在臉書透露到郵局繳完兒女學費後感到心在滴血，經濟情況令人擔憂。

陸元琪（左）靠網購事業獨力撫養一對兒女。（翻攝自陸元琪臉書）

陸元琪離婚後曾公開聲明沒有拿袁惟仁的贍養費，全靠自己的網購事業來養兒育女，昨日她到郵局付了兒女的學費後表示說：「呃啊....心好疼.......滴血...........」雖未表明是否經濟情況出了問題，但仍讓網友擔憂，安慰她「懂得疼妳們的好男人機緣到一定出現」。

陸元琪與袁惟仁離婚後一肩扛起養家責任，堅強模樣令人心疼。（翻攝自陸元琪臉書）

陸元琪也在臉書寫下很多人的感情都有問題，卻不敢說出來，現代人成長在一個被壓抑的社會，她教育兒女想哭時就哭，不希望兒女變成習慣壓抑而不懂得表達內心不安的人，這番言論被網友認同「」，陸元琪也堅強的說：「」