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唐立淇已成絕響 更名唐綺陽自揭原因

2017/02/09 15:35

未來「唐立淇」這個名稱將會停用。（翻攝自唐綺陽臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕星座專家唐立淇靠著精闢的星座運勢分析，在網路上狂吸大批粉絲支持，近日更靠著直播人氣再次紅到翻紫，不過她今卻突將臉書名稱改為唐綺陽，讓不少人都相當驚訝，她事後也坦言：「『唐立淇』已成絕響」。

唐立淇今下午突將臉書名稱改名為唐綺陽。（翻攝自唐綺陽臉書）

事實上早在2005年，唐立淇就為了招桃花將本名唐雅君改為唐綺陽，不過之後還是靠著唐立淇這個名字闖蕩演藝圈，她今大動作將臉書粉絲專頁改名，並開心表示：「哇，FB通過我的申請了，屬於我的新年新氣象，就從更新名字展開」，她坦言自己雖也稍不適應，不過名字有著綺麗又陽光的意義，讓她相當期待更名後的人生。

唐綺陽對於改掉讓她創造事業巔峰的「唐立淇」名稱，不覺得可惜。（翻攝自唐綺陽臉書）

雖有不少人認為「唐立淇」這個名字用了十幾年，也有著占星權威的象徵，改掉相當可惜，不過唐綺陽則坦然表示：「我倒覺得現在世界正在劇變，正是更改決策、方向的好時機，我自己正想轉型，新名字也hashtag（標籤）了一年，忠誠粉絲應該都很習慣了，那，此時不改更待何時呢？」她不僅會將身分證改名，未來簽名、寫書，也都會用新名「唐綺陽」，「唐立淇」正式走入歷史。

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