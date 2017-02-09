阿翔單飛撇浩子超爽 玖壹壹飆唱《9453》引騷動

吳思賢（中）一出場台下即尖叫聲不斷，元宵晚會演唱《不放手》等熱門歌曲。（華視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕浩子暫離「浩角翔起」讓阿翔好開心，《2017北港朝天宮元宵晚會》是「浩翔」暫時分飛後，阿翔獨自一人和別人搭配主持的首場活動，活動中阿翔與名模李懿攜手主持，嘻哈天團「玖壹壹」、張秀卿、「小樂」吳思賢、陳勢安、曹雅雯、羅平等人都接力帶來精彩的表演。

阿翔（左）在「浩翔」暫時分飛後，首次獨自一人和李懿搭配主持活動。（華視提供）

此次北港朝天宮「禮讚媽祖慶元宵」晚會，是阿翔開春的首場主持活動，只見他一旁沒有大家熟悉浩子的身影，讓阿翔心花怒放地說：「這是非常值得紀念的一場活動，旁邊的人終於不是浩子，非常新鮮非常興奮，接下來的行程身邊都不會是浩子，所以每一場我都非常期待。」單飛宣言字字見血，十分勁爆。

玖壹壹在媽祖前飆唱《9453》、《打鐵》、《嘻哈庄腳情》等經典歌曲，還和台下民眾玩猜燈謎。（華視提供）

第2次擔綱元宵晚會主持人的阿翔，9年前主持晚會後運勢長虹、邀約不斷，浩角翔起儼然已是主持天團，今年再次回到北港，阿翔感恩說：「感謝媽祖庇佑，9年前主持晚會後運勢開始變旺。」而初次主持晚會的李懿，感覺整場活動都被身後的神明們庇護，已經感應到接下來的一年一定會好運連連。

晚會在羅平的勁歌熱舞下開場，帶來《好膽你就來》等嗨歌。（華視提供）

晚會在羅平的勁歌熱舞下開場，帶來《好膽你就來》等嗨歌，又唱又跳順利炒熱現場氣氛。「小樂」吳思賢一出場台下即尖叫聲不斷，演唱《不放手》、《陪你飛》等專輯中熱門歌曲，然而晚會在嘻哈天團「玖壹壹」出場達到高潮，壓軸演唱的玖壹壹接連帶來《9453》、《打鐵》、《嘻哈庄腳情》等經典歌曲，和台下互動的猜燈謎遊戲更是引起現場騷動，還加碼演唱安可曲《我是冠軍》。

北港朝天宮今年特地請來曾為美國自由女神像設計燈效的國際燈光設計師周鍊，為北港朝天宮設計光雕，動用近300顆LED燈，讓國定二級古蹟朝天宮成為今年全台最大、最吸睛的花燈。