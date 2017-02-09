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女團霸凌舊聞扯案外案 前成員親姊恐嚇「刮花你的臉」

2017/02/09 14:37

花英（右）與雙胞胎姊姊孝英在昨播出的綜藝節目《TAXI》提到離團往事，委屈落淚的畫面引來前工作人員出面爆料。（翻攝自Naver）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓女團「T-ARA」5年前爆出疑似「霸凌」成員花英，導致她被迫退團，形象一落千丈，花英與雙胞胎姊姊孝英在昨播出的綜藝節目《TAXI》提到離團往事，花英更一度落淚表示：「很遺憾，現在想想，女生之間有可能發生這樣的事。」並透露當時自己曾獨自關在房裡痛哭、暴瘦，讓身為「T-ARA」的前工作人員看不下去出面爆料，指責花英一直營造受害者形象，並公開孝英當時曾傳簡訊辱罵「T-ARA」其他成員及前成員雅凜的對話紀錄，甚至抖出花英當時稱腳傷無法上台演出，卻要求回飯店做美甲等案外案，引起網友熱議。

當時孝英不僅傳訊息威脅雅凜，「等著我去《音樂銀行》揍妳，我會刮花妳的臉讓妳無法上節目，反正我不當歌手，她們也該挨揍才會清醒。」對此，孝英的經紀公司今發表聲明表示：「孝英那時年紀還太小，看到雙胞胎妹妹花英因『霸凌事件』痛苦，才會以家人的身分出面。」間接證實孝英過去的確曾傳過恐嚇訊息，兩姊妹取暖不成反被網友罵翻，也讓「T-ARA」過去的霸凌女團形象獲得平反，瞬間「洗白」。

而當事人雅凜今天則在自己的IG留言：「我真的忍了很久，我們今天就像沒事一樣一起加油吧。I'm ok。」隨後又在網友的留言中回覆：「我會好好保護自己的，不用擔心」、「好想我的漂亮姊姊們，我答應你即使是今天也會保護姊姊們的。」由於雅凜退團後一度傳出精神異常，網友也揣測是否和當時的事件有所關聯，心疼她當時小小年紀所受的壓力。

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