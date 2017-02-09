為台爭光！19歲小清新正妹拚亞洲超模

陳詠芯身材比例姣好。（翻攝自伊林FB）

〔記者吳琬婷／台北報導〕《亞洲超級名模生死鬥》第5季今天發布參賽者陣容，暌違2年，再度出現台灣參賽者為國爭光，這名具有超模潛力的參賽者是年僅19歲的陳詠芯，憑甜美自信的笑容與清新氣質，在國際海選脫穎而出成為台灣代表。

陳詠芯在2014年高二時，曾拿下伊林「璀璨之星」模特兒女生組的總冠軍，今年將往國際舞台挑戰，參加《亞洲超級名模生死鬥》第5季，與各國好手一爭高下。

19歲的陳詠芯（右三）將代表台灣與各國潛力新秀競爭。（Star World提供）



陳詠芯在國際海選脫穎而出成為台灣代表，在節目中雖然屬於年紀輕的參賽者，但陳詠芯最讓人印象深刻的是，始終帶著甜美的微笑，而且永保樂觀與自信，在這場嚴酷的比賽中，展現出難能可貴活力與幹勁，面對各種挑戰。

除了台灣參賽者之外，這次還有來自菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國、印尼和越南的代表；評審陣容則除了原有主持人辛蒂畢夏、創意指導蔡宇外，這次特別加入兩名世界級名模導師Cara Grogan和環球小姐冠軍Pia Wurtzbach，期待發掘出明日之星。

陳詠芯氣質甜美清新。（翻攝自伊林FB）



台灣參賽者陳詠芯入選《亞洲超級名模生死鬥》第5季。（Star World提供）