寫真女星自爆第一份薪水才1400元 嘆「下海拍AV賺更多」

倉持由香擁有40吋的性感豐臀，被封為「國寶級美尻」。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕25歲擁有D罩杯、美尻的日本寫真女星倉持由香，日前向媒體投書，感嘆寫真女星近年不但工作機會減少，就連收入都少得可憐，讓她感嘆如果再不改善這樣的環境，恐怕會有更多寫真女星轉行下海拍AV，甚至自爆自己出道後的第一份薪水僅日幣5000元（約台幣1400元），直到3年前都和同公司的另1個女藝人同擠1間小公寓，收入和待遇根本不如外界想像的光鮮亮麗！

倉持由香以40吋的性感豐臀著稱，被封為「國寶級美尻」，她在投書中透露，因為整體環境不景氣，連帶讓寫真女星的工作也受到嚴重衝擊，指出「剛出道的寫真女星根本沒有什麼演出機會」、「拍攝性感影片時常被要求要在尺度內做最大裸露的演出」，甚至還得配合擺出引人遐想的性暗示動作，讓她們覺得相當不堪。

倉持由香有感而發說：「近來改拍AV的寫真女星有越來越多的趨勢，光是收入部分就比現在多很多，也難怪年輕美眉會心動。」一番話點出目前寫真女星遭逢的困境，以及寫真女星受到高片酬誘惑，紛紛轉入暗黑界的狀況。

倉持由香向媒體投書，點出寫真女星目前工作機會減少及薪資偏低的困境。（翻攝自網路）