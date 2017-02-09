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8點檔男星當過歌手 口水歌飄戀愛fu

2017/02/09 13:21

陳謙文在臉書PO文祝大家情人節快樂，還附上自己跟好友王晴（右）、黃聖萊一起創作的MV。（陳謙文提供）

〔記者洪素津／台北報導〕情人節將近，31歲陳謙文在感情上仍沒有歸屬，雖時常跟同劇演員華千涵配對，當時他也表示對方很不錯，但因工作太忙也就沒有後續，日前陳謙文在臉書釋出他和好友們一起改編莊奴大師的歌曲《甜蜜蜜》，全新的甜蜜曲風，讓陳謙文想到當年戀愛的悸動，更透露自己當年為女友做過最浪漫的事。

陳謙文在臉書PO上祝大家情人節快樂的文章，還附上自己跟好友王晴、黃聖萊一起創作的MV，歌曲「甜蜜蜜，你笑的甜蜜蜜~」熟悉的歌詞配上不一樣的曲風和英文詞，讓人耳目一新，更勾起陳謙文的往日戀情，他說：「曾經替女友做一頓燭光晚餐還有彈烏克麗麗唱情歌。」

其實，陳謙文一開始是以「歌唱」出道，2009年還組成偶像男團MODS發專輯，不過當時歌唱環境不好，家人又不支持，讓陳謙文承受許多壓力，不料服兵役後男團解散，陳謙文另尋出路，演技在8點檔中大放異彩，但他依舊沒有放棄「歌唱夢」，雖然常常要拍戲跟主持，他也說「沒時間也要有時間」，時常和好友一起創作，未來希望以個人名義再出專輯，他也笑說：「如果自己的歌可以當8點檔的主題曲就好了」。

31歲陳謙文在感情上仍沒有歸屬，雖時常跟同劇演員華千涵配對，當時他也表示對方很不錯，但因工作太忙也就沒有後續。（陳謙文提供）

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