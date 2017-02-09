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TWICE進軍日本攻占澀谷109大樓 子瑜位置最吸睛

2017/02/09 12:54

TWICE的巨型看板登上東京鬧區的地標澀谷109百貨大樓。（翻攝自推特）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣女團「TWICE」成員包括韓籍成員志效、娜璉、定延、多賢、彩瑛，以及來自日本的Momo、Sana、Mina與台籍成員子瑜，出道1年多的她們除了將於2月17日，一連3天在首爾舉辦專屬演唱會，以此展開海外巡演，更蓄勢待發準備正式進軍日本！

前天「TWICE」開設日本推特帳號、日本官方網站，就連日本東京鬧區的指標澀谷109大樓，也在昨天放上「TWICE」9名成員的看板，雖然目前官方尚未宣布「TWICE」的日本出道日期，但官網已先公開一段她們的MV賣關子，引起網友熱烈討論。而在澀谷109大樓的巨型看板中，台灣成員子瑜就排在九宮格中最中間的位置，十分搶眼。

「TWICE」前年出道後便將活動重心放在韓國，穩紮穩打在韓國闖出一片天後，再瞄準海外市場，而團中的「日本Line」成員Momo、Sana、Mina，也被視為攻佔日本市場的最佳武器，海內外人氣持續高漲。

TWICE除了將展開出道以來首次的巡演，也將正式進軍日本市場。（翻攝自推特）

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