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窩藏台女星3天3夜 馮紹峰疑有新戀情

2017/02/09 11:30

馮紹峰（右）被爆熱戀郭碧婷（左）。（合成圖，翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演員馮紹峰外型俊俏，2013年演出電視劇《蘭陵王》走紅，痴情形象深植人心，前年與交往3年的女友倪妮分手後，無縫接軌戀上小18歲《美人魚》女主角林允，去年底低調分手，近日被拍到農曆春節窩藏郭碧婷3天，兩人疑似熱戀中。

馮紹峰（左）農曆新年窩藏郭碧婷（右）3天3夜。（翻攝自微博）

郭碧婷被媒體拍到密會馮紹峰，農曆春節前，她獨自飛往上海，抵達後搭車直奔馮的豪宅，除夕夜當天，馮紹峰的父母帶了菜飯上樓，待了許久才離開，疑與馮紹峰、郭碧婷共吃年夜飯，兩人在豪宅共溫存3天3夜。

馮紹峰（左）與郭碧婷（右）在豪宅裡待了3天3夜，直到第4天才甘願出門。（翻攝自微博）

直到大年初一，馮紹峰與郭碧婷才甘願出門，兩人有說有笑，氣氛十分融洽，臉上笑意藏不住，隨後搭車離開，消息曝光後，網友紛紛獻上祝福，但也有網友虧：「馮叔換女朋友的速度，我是服的」、「新戲才剛播，就傳戀情...是宣傳嗎？」馮紹峰身旁工作人員則向《新浪娛樂》表示，當時郭碧婷在上海，馮紹峰只是盡地主之誼請吃飯，否認兩人戀情。

馮紹峰（左）與郭碧婷（右）去年合作拍攝《那片星空那片海》。（翻攝自微博）

《那片星空那片海》由馮紹峰（左）、郭碧婷（右）共同演出。（翻攝自微博）

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