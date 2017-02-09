邀酋長作客卻耍人！貝克漢鏡頭前後差很大

貝克漢（左）在2014年推出紀錄片《David Beckham into the Unknown》。（翻攝英國太陽報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國前「足球金童」貝克漢近日遭駭客入侵個人電子信箱，被揭發多年來積極投身公益活動，只是為獲頒英國授勳的「騎士爵位」頭銜，男神形象頓時崩毀。英國《太陽報》報導，貝克漢在2014年推出紀錄片《David Beckham into the Unknown》時，在鏡頭前對著亞馬遜河流域原住民部落酋長熱情至極，還邀請他到倫敦見面，但等酋長真的到了倫敦，貝克漢卻將他置之不理，鏡頭前後判若兩人，儼然就是個「雙面人」。

貝克漢在2014年巴西世足賽前夕，推出個人紀錄片，紀錄他與3位好友同行，展開一趟為期12天的雨林探險，騎上重機馳騁超過800英里（約1287公里）路程。當時貝克漢造訪了一個叫做「Yanomami」的原住民部落，受到當地酋長的熱情款待，只見貝克漢在影片中與酋長相處得十分愉快，他還緊緊握住酋長的雙手，邀請酋長一定要到倫敦來玩：「保證讓你賓至如歸。」等到幾個月後，這位酋長真的到了倫敦，並試圖聯繫貝克漢的團隊，但他得到的回答卻是：「他很忙。」根據消息來源說：「貝克漢告訴該酋長來到倫敦務必與他的團隊聯繫，可是等酋長真的到了倫敦時，貝克漢卻沒有像承諾那樣，好好款待酋長。」