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瑞絲薇斯朋談轉戰影集主因 保證一季完結不拖戲

2017/02/09 08:05

新劇《美麗心計》由妮可基嫚（右起）、瑞絲薇斯朋、雪琳伍德莉等人主演。（HBO提供）

〔記者盧家豪／洛杉磯報導〕HBO新劇《美麗心計》改編自暢銷小說《小謊言》，由奧斯卡影后瑞絲薇斯朋、妮可基嫚親手監製，請來《藥命俱樂部》導演尚馬克瓦利執導，瑞絲說：「與其說是影集，更像是一部7小時的電影。」

談到轉戰影集的主因，瑞絲表示：「原本我們想拍成電影，但2小時無法說好這個故事。劇情和原著小說一樣是封閉式結局，沒有續集潛力，會在這一季就畫下完美句點。」瑞絲認為：「其實現在傳播媒介相當多，人們在手機、平板上也都能接受訊息，更重要的是作品內容本身觀眾喜不喜歡。」

尚馬克也說：「拍攝過程其實和拍電影沒兩樣，只是花的時間比較多，現在影集製作也相當精緻，兩者間的區隔會越來越小。」

導演尚馬克瓦利首次執導影集，認為電影和影集間的分別越來越小。（HBO提供）

《美麗心計》由瑞絲、妮可、蘿拉鄧恩等奧斯卡影后、新生代人氣演員雪琳伍德莉、柔伊克拉維茲主演，卡司陣容堅強、「女力」十足。

該劇雖情節黑暗也有不少幽默對白，尚馬克形容這是部黑色喜劇，該劇情始於孩子間的霸凌行為，導致家長對立，最終甚至招致殺人事件，透過尚馬克擅長的跳接剪接方式，一步步帶觀眾挖掘真相，和每位角色隱藏的秘密。《美麗心計》2月20日早上10點與美國同步首播，當晚9點重播。

相關影片（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）：

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