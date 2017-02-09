限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

「泰勒絲很迷人」 邪神曝2人分手原因

2017/02/09 07:24

泰勒絲去年6月被拍到與邪神熱戀。（翻攝自網路）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕美國樂壇小天后泰勒絲去年6月與「邪神洛基」湯姆希德斯頓爆出戀情，兩人高調曬恩愛，成為各大媒體關注的焦點，但戀情只撐了3個月就玩完。希德斯頓最近再談起這段過往情事，他很有紳士風度的稱讚：「泰勒斯是個迷人的女人，我們曾有過一段很美好的時光。」也透露了兩人最終走向分手的原因。

希德斯頓最近接受雜誌《GQ》訪問，談起他的「代表作」前女友泰勒絲，分享了兩人在一起的契機：「我們當時都在尋找一段真誠的感情，所以我們決定一起約會吃飯、決定一起旅遊...她很令人驚艷。」

不過，希德斯頓也無奈說到：「隨著狗仔監督我們的一舉一動，維持親密關係不再容易。這是一段在鎂光燈下的戀情、一段常常牽扯工作的戀情，感情不是只有鎂光燈，還有其他部分。」透露戀情太過高調是兩人走向分手的主因。

泰勒絲（右）與邪神（左）再一起時，高調曬恩愛。（翻攝自網路）

而兩人在交往期間，希德斯頓曾被媒體捕捉到他穿有「我愛T.S.（泰勒絲）」字樣的背心，在網路上引起熱議，被認為是兩人熱戀鐵證。對此，他澄清只不過是朋友間的玩笑罷了，當時他和「泰勒絲幫」一起在海邊開趴，他因怕背部曬傷，隨口問在場的人：「有沒有T恤？」有人就拿出了這件衣服，他覺得好玩而穿上，沒想到意外成為媒體和粉絲討論的焦點。

希德斯頓（左）露鎂光燈矚目是與泰勒絲（右）分手的主因。（翻攝自網路）

希德斯頓（右）曾因穿上「我愛T.S.」字樣的背心，引起網友熱議。（翻攝自網路）

相關新聞

推薦新聞
蕭薔喪母之後又「喪子」 親自CPR無效 蕭薔喪母之後又「喪子」 親自CPR無效
2017/02/09 07:42
不堪鄉民酸語 高鳴遺孀靈前淚崩喊告 不堪鄉民酸語 高鳴遺孀靈前淚崩喊告
2017/02/09 06:27
打電動變打炮！23歲前寫真女星愛愛片外洩 打電動變打炮！23歲前寫真女星愛愛片外洩
2017/02/09 07:14
（影音）74歲石英想當阿公 急幫兒子徵友結婚 （影音）74歲石英想當阿公 急幫兒子徵友結婚
2017/02/08 23:20
《熔爐》民秀長大了！ 清秀小鮮肉喜迎畢業典禮 《熔爐》民秀長大了！ 清秀小鮮肉喜迎畢業典禮
2017/02/09 00:24
偷牙刷淪性奴 42歲人氣AV女優引退 偷牙刷淪性奴 42歲人氣AV女優引退
2017/02/09 07:50
笑翻！ 網友kuso伍佰成了台幣新版人物 笑翻！ 網友kuso伍佰成了台幣新版人物
2017/02/08 23:06
吳亞馨揮別姊弟情 被爆秘戀情歌王子 吳亞馨揮別姊弟情 被爆秘戀情歌王子
2017/02/09 06:58
人渣悟空竟賺錢了！全球尼特族崩潰 人渣悟空竟賺錢了！全球尼特族崩潰
2017/02/09 07:32
18歲女偶像離奇死亡 死因成謎葬禮細節不公開 18歲女偶像離奇死亡 死因成謎葬禮細節不公開
2017/02/09 07:10
資深港星李兆基草根味濃 曾名列香江影壇4大惡人 資深港星李兆基草根味濃 曾名列香江影壇4大惡人
2017/02/09 08:03
穿「我愛T.S.」背心有苦衷 抖森公開真相談泰勒絲 穿「我愛T.S.」背心有苦衷 抖森公開真相談泰勒絲
2017/02/09 07:19
瑞絲薇斯朋談轉戰影集主因 保證一季完結不拖戲 瑞絲薇斯朋談轉戰影集主因 保證一季完結不拖戲
2017/02/09 08:05
ELVA豪撒紅包120萬 帶小男友春酒放閃 ELVA豪撒紅包120萬 帶小男友春酒放閃
2017/02/09 08:26
上戶彩被爆帶女隨夫旅行 努力修補夫妻關係 上戶彩被爆帶女隨夫旅行 努力修補夫妻關係
2017/02/09 08:21
吳慷仁重返偶像劇 濃妝超不慣 吳慷仁重返偶像劇 濃妝超不慣
2017/02/09 06:00
劉燕燕爆逼吞安眠藥 － 郭美珠告誹謗 嗆白冰冰汙衊 劉燕燕爆逼吞安眠藥 － 郭美珠告誹謗 嗆白冰冰汙衊
2017/02/09 06:00
連俞涵爆耍大牌 如朕不和李國毅 連俞涵爆耍大牌 如朕不和李國毅
2017/02/09 06:00
小班弟《海邊》奪近50影帝 兒子的反應卻... 小班弟《海邊》奪近50影帝 兒子的反應卻...
2017/02/09 06:00
這個move太曖昧？！任賢齊被警告不能嘿咻 這個move太曖昧？！任賢齊被警告不能嘿咻
2017/02/09 08:49
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.