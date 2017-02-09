「泰勒絲很迷人」 邪神曝2人分手原因

泰勒絲去年6月被拍到與邪神熱戀。（翻攝自網路）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕美國樂壇小天后泰勒絲去年6月與「邪神洛基」湯姆希德斯頓爆出戀情，兩人高調曬恩愛，成為各大媒體關注的焦點，但戀情只撐了3個月就玩完。希德斯頓最近再談起這段過往情事，他很有紳士風度的稱讚：「泰勒斯是個迷人的女人，我們曾有過一段很美好的時光。」也透露了兩人最終走向分手的原因。

希德斯頓最近接受雜誌《GQ》訪問，談起他的「代表作」前女友泰勒絲，分享了兩人在一起的契機：「我們當時都在尋找一段真誠的感情，所以我們決定一起約會吃飯、決定一起旅遊...她很令人驚艷。」

不過，希德斯頓也無奈說到：「隨著狗仔監督我們的一舉一動，維持親密關係不再容易。這是一段在鎂光燈下的戀情、一段常常牽扯工作的戀情，感情不是只有鎂光燈，還有其他部分。」透露戀情太過高調是兩人走向分手的主因。

泰勒絲（右）與邪神（左）再一起時，高調曬恩愛。（翻攝自網路）

而兩人在交往期間，希德斯頓曾被媒體捕捉到他穿有「我愛T.S.（泰勒絲）」字樣的背心，在網路上引起熱議，被認為是兩人熱戀鐵證。對此，他澄清只不過是朋友間的玩笑罷了，當時他和「泰勒絲幫」一起在海邊開趴，他因怕背部曬傷，隨口問在場的人：「有沒有T恤？」有人就拿出了這件衣服，他覺得好玩而穿上，沒想到意外成為媒體和粉絲討論的焦點。

希德斯頓（左）露鎂光燈矚目是與泰勒絲（右）分手的主因。（翻攝自網路）

希德斯頓（右）曾因穿上「我愛T.S.」字樣的背心，引起網友熱議。（翻攝自網路）

