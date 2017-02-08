笑翻！ 網友kuso伍佰成了台幣新版人物

伍佰是台灣流行樂界的經典人物。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者劉衛莉／台北報導〕民進黨立委高志鵬日前表示，將推動法案，要求設立「國幣（設計）委員會」，希望重新創造出符合台灣國情的新鈔，社交軟體上立即瘋傳用藝人伍佰肖像印製成的新鈔樣式。

網友反應快、創意高明，馬上呼應立委提議，搶先設計新鈔版本，一個伍佰是500，兩個伍佰是1000…，伍佰對自己被當笑話，已經司空見慣，經紀人陳文珮給他看時，他只是一笑帶過。

陳文珮對網友的kuso本事，本來就不感意外，但早在台灣這議題發燒前，她自大年初一開始就不斷收到香港、中國朋友，轉寄給她的「五百紅包袋」，「就是用伍佰老師的不同照片，設計成6、7款紅包。」陳文珮說，不少人在微博po文，開心收到500紅包，但打開一看竟是伍佰照片。

讓伍佰肖像出現在台幣紙鈔上，陳文珮認為是台灣網友因應時事話題，也算事出有因，但突然農曆年期間在台港中同時掀起「伍佰熱潮」，「這狀況還真是往年從來沒看過的」，她忍不住大笑反問：「發生什麼事啊？」

伍佰肖像被網友kuso在台幣紙鈔上。（翻攝自網路） 4個伍佰被kuso是台幣2000元。（翻攝自網路） 伍佰今年農曆年在中國，也被製成紅包來送，掀起話題。（翻攝自網路）