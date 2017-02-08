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（影音）74歲石英想當阿公 急幫兒子徵友結婚

2017/02/08 23:20

〔記者洪素津／台北報導〕民視成為第一個總部離開台北市的電視台，林口總部從2013年開始動土，歷經3年多時間，進入最後完工階段。今民視新家《民視林口數位媒體總部》舉辦《開工團拜•喜慶團圓》儀式，啟用後，將有12個攝影棚，包含4個新聞棚、8個戲劇綜藝棚，其中6個更是200坪的大型攝影棚，公司也宣示，新落成的媒體總部，將會用最新的設備，呈現更優質的影視節目。

民視《歡喜入厝‧喜慶團圓》記者會，石英。（記者潘少棠攝）民視《歡喜入厝‧喜慶團圓》記者會，唐美雲 、石英。（記者潘少棠攝）

另外石英也獲邀參與開工儀式，他於15年前換肝，昨日看起來精神仍相當地非常好，他也透露自己都有定期回診追蹤檢查，問及還有沒有喝酒，他說：「沒有喝啦！但還是會小酌一下」同時他也感謝民視對他十分體諒，讓他都盡量在十二點前收工。

不過石英也小小抱怨「在我這個年紀大家都當阿祖，我都還沒當上阿公」顯示想含飴弄孫，但他說女兒做人進度不能急，夫妻倆幸福最重要，而他也開心透露女兒千鈺在過年時包了很大一包給他，讓他備感溫馨；不過真正那石英擔心的是他的兒子，他說兒子四十好幾都還沒結婚，更打趣表示要大家幫他介紹女友。

民視《歡喜入厝‧喜慶團圓》記者會，白家綺。（記者潘少棠攝）

而白家綺也提到過年撒了6位數的紅包，開心表示今年當姑姑，還特別買好「金雞」要當見面禮，沒想到哥哥小孩竟然在除夕前一天出生讓她決定把「雞」會留給自己，今年的目標是要轉到買房的「頭期款」。

民視《歡喜入厝‧喜慶團圓》記者會。（記者潘少棠攝）

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