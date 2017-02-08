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冤家路窄還是破不和？李國毅新活動「撞社」連俞涵

2017/02/08 22:42

李國毅（右）和連俞涵（左）一同演出電視劇《如朕親臨》。（翻攝自《如朕親臨》臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕演員李國毅因為《我的自由年代》爆紅後，這幾年戲約不斷、軋戲也軋超緊，不過近日卻傳出，他和新劇《如朕親臨》的女主角連俞涵不和，原因就是因為他原先想指定曾經合作過的任容萱出演。然而，不知道是冤家路窄還是為破解不和，李國毅的新活動竟然「撞社」連俞涵。

李國毅（右）和連俞涵（左）遭爆不和。（翻攝自《如朕親臨》臉書）

李國毅今日晚間於臉書PO出一個活動，表示自己將擔任出版社「凱特文化」2017年的「年度閱讀大使」，還廣邀大家參加台北國際書展，跟他一同閱讀。巧合的是，李國毅合作的這家「凱特文化」，剛好也是最近才幫連俞涵出新書《女演員》的出版社。

連俞涵平時就有閱讀詩集等書籍的習慣，以前的夢想還是成為「文字工作者」，這次她出書便一舉橫掃網路書店排行榜成為熱銷第一名，人氣相當驚人。如今李國毅隨之腳步也和同家出版社合作，不知道屆時李出席書展活動，會不會帶著大家讀連俞涵的新書。

李國毅和連俞涵都與同一家出版社合作。（合成圖，翻攝自李國毅、連俞涵臉書）

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