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《熔爐》民秀長大了！ 清秀小鮮肉喜迎畢業典禮

2017/02/09 00:24

《熔爐》中飾演「民秀」的白承煥7日出席畢業典禮。（翻攝自白承煥 Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2011年南韓影史話題之作《熔爐》將光州一所聽障學校學生被校長、師長虐待及性侵的真人真事搬上大螢幕，由3名小童星演出受害者的親身經歷，將逼真內容詮釋得令人心碎，多年過去，當時演出受老師毆打、性侵的男學生「民秀」白承煥，如今已長成清秀小鮮肉，7日在Instagram曬出畢業照，頂著一頭超萌齊瀏海，宣告「登大郎」。

《熔爐》中飾演「民秀」的白承煥。（翻攝自白承煥 Instagram）

在白承煥曬出的畢業照中，還搭上夯劇《孤單又燦爛的神─鬼怪》風潮，手捧劇中女主角恩倬獲贈的「三神奶奶的棉花花束」，意外透露自己也是追劇小粉絲，有趣的是《鬼怪》男主角「金信」，正是催生《熔爐》並主演這部電影的孔侑。

「防彈少年團」柾國7日出席畢業典禮。（翻攝自OSEN）

另外，南韓明星搖籃首爾公演藝術高中7日同時舉行畢業典禮，「防彈少年團」柾國、「GFRIEND」信飛和嚴智、「宇宙少女」恩熙、「CLC」睿恩、「Pentagon」禹碩等應屆畢業生皆出席，「防彈少年團」的哥哥們更全員現身，祝賀「團寵老么」柾國畢業，現場星光熠熠。

「GFRIEND」信飛和嚴智、「宇宙少女」恩熙7日出席畢業典禮。（翻攝自BIZ ENTER）

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