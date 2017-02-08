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強國轉播金像獎《樹大招風》涉貪污恐被刪光

2017/02/08 21:22

《樹大招風》導演許學文（左起）、黃偉傑、歐文傑、監製游乃海曾來台宣傳。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕第36屆香港電影金像獎昨公布入圍名單，港片《樹大招風》榮獲7項提名，表現不俗，但該片其中一名導演歐文傑是去年中國禁片《十年》的導演，電影內容又涉及中國高官貪污，金像獎今年在中國的轉播，《樹》片的片段恐怕將被刪光光。

任賢齊在《樹大招風》中飾演兇殘冷靜的惡賊。（華映提供）

據香港《蘋果日報》報導，今年金像獎傳由愛奇藝獲得轉播權，而《樹大招風》導演之一的歐文傑已落入中國黑名單當中，凡有歐文傑或《樹》片在本屆金像獎獲獎的片段，都會在轉撥中消失，就如去年《十年》的情形一樣。有知情人士透露，上面已經講明，凡有《樹》片和歐文傑上台的畫面，就切到廣告。

片中兩名男主角任賢齊和林家棟更無辜受牽連，兩人雙雙入圍本屆影帝名單，但是愛奇藝播出入圍名單時，兩人名字都沒有被唸到，僅在片尾文字交代，已可嗅出封殺端倪。

林家棟（右）在《樹大招風》中演出相當有層次。（華映提供）

獨立電影《十年》描繪了香港在大陸政府脅迫下被同化的黑暗未來，在去年入圍金像獎時，被外界認為已是很大的肯定，但不看好評審敢把獎頒給如此敏感的影片，沒想到最終意外獲得大獎，成為典禮最大亮點。因此，《樹大招風》今年能否得獎，也是外界關注的焦點。

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