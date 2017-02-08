疑毆打女友又爆粗口辱罵粉絲 韓偶像恐遭退隊

李和英（右圖）是「少年24」的其中一員。（合成圖，翻攝自「少年24」臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓偶像「少年24」是一支由24名少年所組成的男子團體，透過節目《少年24》從49名篩選到24名後，在經過1年的公演最後會減到只剩下6人，激烈的競爭模式不只考驗了團員的實力，也引起了粉絲的關注。不過，其中一名成員李和英卻因為接連爆出醜聞而可能遭到提前退團！

「少年24」最終將會篩選到剩下6人。（翻攝自「少年24」臉書）

據韓媒報導，近日網上傳出一段和英嫌惡粉絲的錄音檔，從音檔中可以聽到和英不但認為與粉絲過度接觸非常噁心，甚至飆髒話說出自己不想被粉絲稱呼「哥哥」、辱罵粉絲的嘴巴臭的跟屎一樣，驚人的發言讓粉絲大怒，認為自己被偶像欺騙。

對於和英失當的發言，「少年24」的經紀公司「CJ E&M」今日也在官方臉書表示對於造成粉絲傷心非常抱歉，他們已經有警告過和英要注意並給過他機會，然而他卻再度讓粉絲失望，因此公司已經召開會議處理關於他的「去留」的事宜，最快下周就會有結果，且和英也將不會參加10日預定的公演。

李和英傳出辱罵粉絲的負面消息。（翻攝自「少年24」臉書）

在流出錄音檔前，和英就已經被爆出私底下常常對女友拳腳相向，不但是個有暴力傾向的人，還花名在外、劈腿成性，不過隨後就有一名自稱是和英前女友的跳出來澄清，指兩人是因為和英要出道且工作繁忙才分手。不料醜聞終結沒多久，如今又爆出辱罵粉絲，恐怕和英會因此斷送自己的演藝之路。