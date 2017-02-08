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莎莎國外解放曬「辣肉」 永烈遭虧「有色心沒色膽」

2017/02/08 21:23

接到通告的巴鈺說自己簡直像中樂透般開心，因為莎莎是她的偶像。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕莎莎和永烈為TVBS《食尚玩家》前往澳洲拍攝，由於兩人都是「菜英文」，節目團隊便找來外語一級棒的巴鈺同行，這讓兩人直呼好放鬆，終於不用雞同鴨講。而莎莎一到衝浪天堂便大解放，身著清涼泳衣賣肉，反觀巴鈺的高領泳裝，被永烈直虧：「妳幹嘛穿旗袍來海邊啦？」

莎莎一到衝浪天堂便大解放，身著清涼泳衣賣肉。（TVBS提供）當地的比基尼女郎火辣迎接他們，夾在比基尼辣妹中間合照的永烈卻身體僵硬，搭肩、摟腰都不敢。（TVBS提供）

一來到衝浪天堂之稱黃金海岸，三人便興奮不已，莎莎再度突破尺度，一身清涼裝扮曬「辣肉」，讓顏永烈直呼「穿太辣」，莎莎卻驕傲地說：「我還嫌布料多哩！」

而接到通告的巴鈺說自己簡直像中樂透般開心，因為莎莎是她的偶像，和偶像莎莎一起出外景是她夢寐以求的願望，這次願望真的實現。

另外夾在比基尼辣妹中間合照的永烈卻身體僵硬，搭肩、摟腰都不敢，莎莎、巴鈺鼓譟要他「摟一下」永烈害羞地說：「不好啦！我有家室了」結果一合照完，永烈露出癡漢笑容說：「她們好香」讓莎莎直翻白眼，而巴鈺也笑他：「有色心沒色膽」。

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