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女兒抓周有「錢」途 王以路被虧家族智商最低

2017/02/08 21:26

王以路（左）與老公特別幫女兒「白煮蛋」舉辦抓周趴。（艾迪昇提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕王以路與圈外人白先生去年二月生下女兒「白煮蛋」，7日晚上夫妻倆特別找來至親好友幫女兒舉辦溫馨的抓周趴，王以路還將女兒打扮成中國娃娃風格，可愛指數爆表。

王以路（左）與老公特別幫女兒「白煮蛋」舉辦抓周趴。（艾迪昇提供）

抓周一開始白煮蛋奮力往前爬，在眾多物品中猶豫非常久，通通看一圈，像是買菜比價一樣，經過思考後，她先拿了吉他，再轉身抓了錢及麥克風，最後通通抱在懷裡，大家看了笑說：「蛋蛋未來可能會是一個創作型歌手，而且會很紅賺大錢。」

王以路（左）與老公特別幫女兒「白煮蛋」舉辦抓周趴。（艾迪昇提供）

白煮蛋圓圓大眼、櫻桃小嘴的萌樣，早在一出生就已經是個小網紅，不少藝人、朋友的孩子都來預約當她的未來男友，王以路說：「她的眼睛真的很閃，一看我們就沒人能拒絕她。滿1歲了，我跟老公沒有特別期許她抓周抓什麼，只要她開心就好，未來不管她想做什麼，我們會給她建議但也會尊重她的決定。」

王以路（左）與老公特別幫女兒「白煮蛋」舉辦抓周趴。（艾迪昇提供）

除此之外，王以路也感嘆一年時間過得真快，感覺女兒才剛出生，現在一眨眼就1歲了，從一個不會動的Baby，到現在這麼大，已經會小跑步，很捨不得她的嬰兒時期，她說：「女兒才1歲，個性古靈精怪，做錯事還懂得看旁邊裝傻，我哥對我說『以後家中智商最低的可能就是妳吧』！』白煮蛋目前已經70幾公分，近10公斤，王以路從單身貴族變成了人妻、媽媽，她說：「有了蛋蛋的出現，為我們的生活帶來了凝聚力，也讓一切變得更美好了。」

王以路（左）與老公特別幫女兒「白煮蛋」舉辦抓周趴。（艾迪昇提供）

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