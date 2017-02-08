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勵政達、李鎮宇解放青春肉體 打造可口身材

2017/02/08 21:21

李鎮宇、勵政達，SPA專題。（記者潘少棠攝）

〔記者吳志偉／專題報導〕農曆新年剛過，準備又要跟體脂肪對抗，新人勵政達、李鎮宇是陳怡蓉、六月的小師弟，經紀公司特地安排兩人到何潤東所開設的SPA店，讓他們在新的一年，能用更好的體態去面對任何的演出機會。

李鎮宇、勵政達，SPA專題。（記者潘少棠攝）李鎮宇、勵政達，SPA專題。（記者潘少棠攝）

勵政達、李鎮宇進行「週效減重課程」，包括全身體雕代謝，以及連吃一週的纖體餐，特別針對難瘦的肚子、腰部減脂，以及雕塑手臂及背部線條。開始聽到要做SPA，兩個大男孩不免覺得有些彆扭，尤其他們平時也都不太去按摩，尤其李鎮宇超怕痛，連試都不太想試，不過聽聞老闆何潤東有特別設計專屬男生的包廂，讓他們迫不急待想進去「觀光」，更難得展現出「青春的肉體」。

勵政達平常除了打球之外，一週會有3天上健身房做重訓，李鎮宇則是透過教練指導，一週會有2天的訓練課程，其中包含重訓以及TRX等等。經過這次的體驗，勵政達說：「我覺得做完7天的療程之後，身體真的變輕盈了，然後體重跟體脂也下降了，如果本來有在健身的人，線條會變的更明顯。」李鎮宇也說：「纖體餐吃的飽但又不會撐，食材低脂、低熱量，我覺得搭配體雕，效果事半功倍。」最後兩人異口同聲笑說：「這真的是既能放鬆享受，又真的能有減重功效的一次體驗！」

場地提供：御水Hydro Mode美顏體雕

李鎮宇、勵政達，SPA專題。（記者潘少棠攝）李鎮宇、勵政達，SPA專題。（記者潘少棠攝）

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