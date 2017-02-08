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Twins過年活像豬 阿嬌開工減肥苦喊矛盾

2017/02/08 22:16

鍾欣潼（左）和蔡卓妍將於19日到美國舉辦巡迴演唱會。（香港成報提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港人氣女團「Twins」將於19日到美國展開巡迴演唱會，兩人今日收假開工，開始為演唱會彩排，「阿Sa」蔡卓妍透露自己放假去了泰國，而「阿嬌」鍾欣潼則笑稱先到日本過生日，再到台灣過年，兩人笑稱新年過著像豬一般的生活，除了睡就是不停的吃。

鍾欣潼（左）和蔡卓妍兩人笑稱過年期間過著「豬一般的生活」，除了睡就是吃。（香港成報提供）

據香港媒體報導，過年前因為過勞導致胃酸逆流引發聲帶水腫的阿Sa，經過治療後好轉許多，雖然醫師建議她最好輕聲細語、不唱歌休養半年，讓她大嘆辦不到，不過仍按照醫師的吩咐戒掉宵夜，以及正常的三餐，目前身體狀況已經恢復很多。

蔡卓妍透露自己的身體已經很好多，但是因為行程超滿，沒辦法讓她休養半年。（香港成報提供）

阿嬌笑稱自己因為賀爾蒙失調導致爆肥9公斤，在營養師的幫助下成功瘦回來，不過遇到新年的「自由時間」就不受控制，「到台灣狂吃，吃遍了所有美食」，現在開工又回到營養師建議的營養餐點，阿嬌最後忍不住笑稱，不過之後又要拍美食節目，到處享用世界美食，「明明要減肥，卻又要不斷在鏡頭面前大吃特吃。」

鍾欣潼過年期間到台灣吃遍美食。（香港成報提供）

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