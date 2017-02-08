（影音）郭美珠轟救人變殺人 劉燕燕控「挖洞給我跳」

郭美珠針對其被指教唆劉燕燕自殺搏版面一事，表示將提出妨礙名譽訴訟。（記者胡舜翔攝）

〔記者洪素津／台北報導〕資深藝人劉燕燕於2013年驚傳服藥輕生，沉寂4年的她7日在節目上竟爆出當年自殺內幕，她指控這一切都是藝人郭美珠打著「討公道」的名義所指使，對此郭美珠在友人陪同下召開記者會，極力否認在背後操控一切，並強調會對劉燕燕提出「妨礙名譽」的告訴。

郭美珠（中）針對其被指教唆劉燕燕自殺搏版面一事，表示將提出妨礙名譽訴訟，圖左為郭丈夫陳蒼嶺，右為友人臧家宜。（記者胡舜翔攝）

劉燕燕和郭美珠從昔日閨密變仇人，劉燕燕在節目上爆料她2013年混酒吞下70顆安眠藥企圖自殺，全是郭美珠的主意。消息一出，郭美珠即召開記者會還原當時自殺情況，當晚她和劉燕燕一起飲酒吃飯，劉燕燕返家後隨即傳簡訊給郭美珠說「來幫我收屍」，郭美珠便報警並破門而入搭救。對此記者致電劉燕燕，她說：「根本沒有這一回事，這全是郭美珠自己編的劇本，想挖洞給我跳。」

劉燕燕昨在談話節目淚控2013年遭郭美珠逼輕生。（擷取自YouTube）

弔詭的是，劉燕燕為何此事沉寂4年又重提？劉燕燕回應：「自己忍了4年，忍不住才說的，覺得郭美珠很狠，當初那些安眠藥是郭美珠親手拿給她的，現在卻說我炒新聞！」她也不怕和郭美珠對簿公堂，只想要一個公道。

郭美珠說明原委一度哽咽。（記者胡舜翔攝）

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