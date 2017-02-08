盧廣仲第一次演戲 瞿友寧讚天生喜劇的料

《花甲男孩轉大人》殺青酒，盧廣仲（中）與導演瞿友寧（右）等人出席。（好風光提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕植劇場《花甲男孩轉大人》日前舉辦殺青酒，主要演員盧廣仲、龍劭華、康康、柯叔元、王彩樺等人都出席，盧廣仲更帶著劇中「鄭花甲」中分頭造型現身。

《花甲男孩轉大人》殺青酒上，圖文插畫家馬克（右）預告將與導演瞿友寧（左）合作喜劇電影，並指定盧廣仲（中）當男主角。（好風光提供）

殺青酒會上驚喜不斷，人氣圖文插畫家馬克預告將與導演瞿友寧合作喜劇電影，並指定盧廣仲當男主角；演員藍鈞天帶上《花甲男孩轉大人》鉛字印刷T恤為恩師瞿友寧加油打氣。

《花甲男孩轉大人》殺青酒，瞿友寧（左一）與盧廣仲（中）等演員們合照。（好風光提供）

殺青酒會上劇組播放為期2個多月的片場花絮，瞿友寧看完在位子上默默拭淚，他感性地說：「這部戲我和劇組一起在台中生活兩個多月，我就像是整個花甲家族裡的長工，為戲投入我全部的情感。」盧廣仲表示：「戲有殺青的一天，但人生沒有，我會繼續更自由的創作，今年也有春季巡迴演唱會，大家新年快樂，耶！」幽默言詞一出瞬間讓溫馨場面笑翻。

盧廣仲（左起）、和碩董事長童子賢、導演瞿友寧、好風光執行長楊斯亞應邀出席《花甲男孩轉大人》殺青酒。（好風光提供）

第一次演戲的盧廣仲，就和金鐘名導瞿友寧合作，瞿友寧認為盧廣仲是天生的喜劇演員，「他擁有與生俱來的創意與喜劇節奏，連喝一口水的簡單動作都超好笑。」瞿友寧慧眼為戲劇界挖掘了一個大驚喜，盧廣仲說：「這齣戲就是我的寫照，鄭花甲就是沒有變成歌手而且留中分頭的盧廣仲。」

《花甲男孩轉大人》殺青酒，藍鈞天（左）贈花甲鉛字印刷T恤給恩師瞿友寧。（好風光提供）