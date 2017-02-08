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（影音）雷洪身體不佳又慘賠 感嘆以前桌上都厚厚一疊

2017/02/08 20:32

〔記者洪素津／台北報導〕民視斥資近30億，經過3年多時間的興建，新家《民視林口數位媒體總部》今舉辦《開工團拜•喜慶團圓》儀式，藝人石英、唐美雲、雷洪、方馨、白家綺等高達60位藝人皆出席同歡。眾人對於接下來民視有自己的攝影棚都感到期待，期許有更好的拍攝環境能夠讓他們有更好的作品展現。

民視《歡喜入厝‧喜慶團圓》記者會，左起蘇晏霈、樓心潼、方馨、石英、唐美雲、王建復、郭亞棠、潘映竹、白家綺。（記者潘少棠攝）民視《歡喜入厝‧喜慶團圓》記者會。（記者潘少棠攝）

金鐘影帝雷洪去年身體過敏狀態不佳，還被爆出有公司有財務危機，慘賠金額高達6000萬元，他今出席民視林口總部開幕提到自己的身體狀況非常好，債務也解決，他還說當初還債期間很想「一走了之」，是姐姐開導他「人生來也空，去也空」，才讓他逐漸釋懷。不過今年過年也因為債務問題而心情低落，直說：「以前年夜飯桌上都厚厚一疊，現在都沒有了」。

另外民視董事長郭倍宏對員工喊話：「對於現在的一點一滴的成績都感到幸福和驕傲，現在成為第一個走出台北市的電視台，我們對未來有使命，期許同仁一起努力，為台灣子孫建立一個幸福的社會。」

民視《歡喜入厝‧喜慶團圓》記者會，民視董事長郭倍宏。（記者潘少棠攝）

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