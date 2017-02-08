楊千霈自虐成癮 手臂大腿都瘀青

楊千霈、劉真兩位美麗人妻同上唐立淇、胡瓜主持公視《大腦先生》。（公視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕楊千霈日前上公視《大腦先生》，被心理專家們一致認為她有「自虐狂」，楊千霈從小是爸爸的掌上明珠，也如願考上台大，但不服輸的個性也讓她為了達成目標而用非常極端的行為來傷害自己。

節目安排專業心理諮商常用的「童話測試」，楊千霈接受測試後，她不為人知的「隱藏我」個性竟是「巫婆」，楊千霈說以前求學時代因為好強想爭獎學金，「都會用力捏自己，常常手臂內側、大腿內側都是淤青，所以一路走過來我覺得是為達到目的不擇手段，真的跟巫婆有點像」。

楊千霈上節目談演藝心路歷程和遇見夫婿經過。（公視提供）

同時楊千霈也透露對丈夫洪家傑傾心的瞬間，「當時他抱著一隻貓，那個畫面讓我覺得這個男人太有愛了」，然後我們就很快速地進展，討論到對未來的共識。

父親楊國明心疼女兒婚前面對輿論的壓力，也擔心她婚後生活。楊千霈表示，婚後還是常接到父親的叮嚀，她也含著淚說「跟爸爸媽媽有個通訊群組，他會耳提面命跟我交待事情要怎麼處理，心態要怎麼轉變，真的希望他可以不要再擔心」，父親則暖暖地回「在父母的眼裡，子女永遠都是小孩子啊」。