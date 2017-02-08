王菲留下曖昧紅色傷痕？ 只有他敢調戲謝霆鋒

謝霆鋒昨曬刮痧，今日遭老闆和主持人調侃，暗指其實是「王菲」弄的。（香港星島日報提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由謝霆鋒、葛優、唐嫣、鄭容和等主演的電影《決戰食神》，今日在北京舉辦記者會，謝霆鋒昨發文曬出學廚造成手臂滿是血色刮痧的代價照，卻遭英皇老闆楊受成拿來當眾調侃：「你確定是炒菜炒的？不是一個女的咬的？」謝霆鋒來不及反擊，就遭一旁的主持人「補刀」：「霆鋒，你不用解釋了，我明白了，這手臂呢...不是咬的、是刮的，還是一個大姊搞的。」讓他當場超傻眼。

葛優（左起）、楊受成、謝霆鋒今日出席電影《決戰食神》記者會。（香港星島日報提供）

據香港媒體報導，在電影中飾演「吃貨」的葛優對於謝霆鋒的廚藝讚不絕口，和謝霆鋒認識以前還自認為會「做飯」，但是看完他做菜，葛優說：「我覺得那教美食、藝術，我這頂多叫『飯』。」《決戰食神》花了謝霆鋒2年的時間籌備，作為電影的美食顧問，除了下了功夫鑽研廚藝外，謝霆鋒對於和葛優合作也是充滿高評價，「和葛老師合作最打動我的是他始終在研究劇本」，逐字認真研讀及修改，讓故事能夠順暢打動人心，而一旁的葛優則謙虛地說：「那是必須的，不然（台詞）說不出來。」

雖然被醫師警告少待廚房，但謝霆鋒在記者會上仍小露一手。（香港星島日報提供）

楊受成直接在記者會上大方調侃謝霆鋒，讓對方回不了嘴。（香港星島日報提供）

蔡卓妍（右）和鍾欣潼（中）兩人驚喜現身力挺師兄謝霆鋒。（香港星島日報提供）